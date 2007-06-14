Menu
Poster of Resurrecting the Champ
6.8 IMDb Rating: 6.7
2 posters
Resurrecting the Champ

Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 2007
Online premiere 28 January 2010
World premiere 14 June 2007
Release date
29 December 2009 Germany
14 June 2007 USA
MPAA PG-13
Budget $13,000,000
Worldwide Gross $3,243,611
Production Phoenix Pictures, Alberta Film Entertainment, Battleplan Productions
Also known as
Resurrecting the Champ, O Resgate de Um Campeão, Reportér v ringu, Boскрешая чемпиона, Cempiono prisikelimas, El último asalto, I anaviosi enos thrylou, Întoarcerea campionului, L'últim assalt, La rivincita del campione, O Renascer do Campeão, Obujeni prvak, Renaissance d'un champion, Resurrecting the Champ - pelastakaa mestari, Şampiyonun Dirilişi, Sortis de l'ombre, The Champ, Uskrisivanje prvaka, Uskrsnuće šampiona, Viszlát, Bajnok!, Wskrzeszenie Mistrza, Η αναβίωση ενός θρύλου, Воскресіння чемпіона, Да възкресиш шампиона, Ускрснуће шампиона/Uskrsnuće šampiona, サミュエル・L・ジャクソン in ザ・チャンプ　伝説のファイター, 重整旗鼓
Director
Rod Lurie
Rod Lurie
Cast
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Josh Hartnett
Josh Hartnett
Dakota Goyo
Dakota Goyo
Alan Alda
Alan Alda
Teri Hatcher
Teri Hatcher
Cast and Crew
