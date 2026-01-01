After settling his differences with a Japanese PoW camp commander, a British colonel co-operates to oversee his men's construction of a railway bridge for their captors - while oblivious to a plan by the Allies to destroy it.
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