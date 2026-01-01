Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Bridge on the River Kwai
8.1
Kinoafisha Films The Bridge on the River Kwai
8.1

The Bridge on the River Kwai

, 1957
The Bridge on the River Kwai
Great Britain, USA / Drama, Adventure, War / 18+
Poster of The Bridge on the River Kwai
8.1

Synopsis

After settling his differences with a Japanese PoW camp commander, a British colonel co-operates to oversee his men's construction of a railway bridge for their captors - while oblivious to a plan by the Allies to destroy it.

Cast

Alec Guinness
Colonel Nicholson
William Holden
William Holden
Shears
Jack Hawkins
Major Warden
Sessue Hayakawa
Colonel Saito
James Donald
Major Clipton
Geoffrey Horne
Lieutenant Joyce
André Morell
Colonel Green
Peter Williams
Captain Reeves
John Boxer
Major Hughes
Percy Herbert
Grogan
Director David Lean
Writer Pierre Boulle, Carl Foreman, Michael Wilson
Composer Malcolm Arnold
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain / USA
Runtime 2 hours 35 minutes
Production year 1957
World premiere 2 October 1957
Release date
2 December 1957 Australia
5 September 1958 Austria 12
11 October 1957 Belgium 16
23 December 1957 Brazil
20 December 1957 France
7 March 1958 Germany
11 October 1957 Great Britain
7 March 1958 Greece
18 August 1988 Hungary
3 January 1958 Ireland PG
30 January 1958 Italy
22 December 1957 Japan
21 March 1958 Netherlands
11 October 1957 Norway 15
28 November 1958 Portugal
10 April 1981 South Korea
25 December 1957 Spain
18 July 1958 Sweden
14 December 1957 USA
MPAA PG
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $27,202,719
Production Horizon Pictures (II)
Also known as
The Bridge on the River Kwai, El puente sobre el río Kwai, Die Brücke am Kwai, Мост через реку Квай, A Ponte do Rio Kwai, Bron över floden Kwai, Broen over floden Kwai, Broen over Kwai, Brúin yfir Kwai fljót, Cầu Sông Kwai, De brug over de rivier Kwai, El pont sobre el riu Kwai, Ha-Gesher Al Nahar Kwai, Híd a Kwai folyón, I gefyra tou potamou Kvai, Il ponte sul fiume Kwai, Kvay çayı üzərindən körpü, Kvay daryosi ustidagi ko'prik, Kwai Köprüsü, Kwai-joen silta, Le pont de la rivière Kwai, Le pont de la rivière Kwaï, Most cez rieku Kwai, Most na reki Kwai, Most na rijeci Kwai, Most na rzece Kwai, Most přes řeku Kwai, Podul de pe râul Kwai, Pol-e roodkhane-ye kowai, Senjô ni kakeru hashi, Sild üle Kwai jõe, Tiltas per Kvai upę, Tilts pār Kvai upi, Η γέφυρα του ποταμού Κβάι, Міст через річку Квай, Мост на реци Квај, Мостът на река Куай, 戦場にかける橋, 桂河大桥, 桂河大橋, 戦場にかける橋：1957, El Puente Sobre el Río Kwai

Film rating

8.1
Rate 15 votes
8.1 IMDb
Listen to the
soundtrack The Bridge on the River Kwai
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Bridge on the River Kwai

Lawrence of Arabia
Lawrence of Arabia Drama, War
1962, Great Britain
8.0
Doctor Zhivago
Doctor Zhivago Romantic, History, War, Drama
1965, USA / Italy
7.0
Dances with Wolves
Dances with Wolves Western, Drama, Adventure
1990, USA
7.0
Platoon
Platoon Action, Drama, War
1986, USA
8.0
Gandhi
Gandhi Drama, History, Biography
1982, Great Britain / India
8.0
Das Boot
Das Boot Drama, War
1981, Germany
8.0
The Elephant Man
The Elephant Man Drama
1980, USA / Great Britain
7.0
The Deer Hunter
The Deer Hunter War, Drama
1978, USA / Great Britain
8.0
Network
Network Drama
1976, USA
8.0
The Sting
The Sting Drama, Crime, Comedy
1973, USA
7.0
Patton
Patton Biography, Drama, War
1970, USA
7.0
Cool Hand Luke
Cool Hand Luke Crime, Drama
1967, USA
8.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more