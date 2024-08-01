Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Platoon
Poster of Platoon
Рейтинги
8.1 IMDb Rating: 8.1
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Platoon

Platoon

Platoon 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1986
Online premiere 1 August 2024
World premiere 19 December 1986
Release date
19 December 1986 Russia 16+
19 February 1987 Argentina
5 March 1987 Australia
19 March 1987 Belgium
27 February 1987 Brazil
19 March 1987 Colombia
1 January 1990 Czechia
8 May 1987 Denmark
26 March 1987 El Salvador
27 March 1987 Finland
25 March 1987 France
30 April 1987 Germany
24 April 1987 Great Britain
30 April 1987 Greece
9 April 1987 Hong Kong
1 September 1988 Hungary
8 May 1987 Ireland
13 March 1987 Italy
29 April 1987 Japan
19 December 1986 Kazakhstan
29 April 1987 Netherlands
2 April 1987 Peru
18 March 1987 Philippines
2 June 1989 Poland 18
6 March 1987 Portugal
4 July 1987 South Korea
26 March 1987 Spain
20 March 1987 Sweden
7 March 1987 Taiwan
6 February 1987 USA
19 December 1986 Ukraine
27 March 1987 Uruguay
MPAA R
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $138,546,255
Production Hemdale, Cinema '84, Cinema 86
Also known as
Platoon, Pelotón, Взвод, Būrys, Čata, Četa, Vod smrti, Вод, A szakasz, Armijas vads, Fasileh, Jukhe, Müfreze, Platoon - Kamp-patruljen, Platoon - nuoret sotilaat, Platoon - Os Bravos do Pelotão, Platoon -Nuoret sotilaat, Pluton, Plutonen, Plutonul, Puratôn, Rühm, Tağım, The Platoon, Trung Đội, Vzvod, Οι γενναίοι της διμοιρίας, Πλατούν, فصيلة, プラトーン, 前進高棉, 野战排
Director
Oliver Stone
Oliver Stone
Cast
Tom Berenger
Tom Berenger
Willem Dafoe
Willem Dafoe
Charlie Sheen
Charlie Sheen
Forest Whitaker
Forest Whitaker
Francesco Quinn
Cast and Crew
Similar films for Platoon
The Deer Hunter 8.2
The Deer Hunter (1978)
The Thin Red Line 7.6
The Thin Red Line (1998)
Born on the Fourth of July 8.0
Born on the Fourth of July (1989)
The Doors 7.0
The Doors (1991)
Platon 5.8
Platon (2008)
Gran Torino 7.9
Gran Torino (2008)
Hotel Rwanda 8.4
Hotel Rwanda (2004)
Million Dollar Baby 7.9
Million Dollar Baby (2004)
In the Name of the Father 8.1
In the Name of the Father (1993)
Unforgiven 7.8
Unforgiven (1992)
JFK 8.1
JFK (1991)
Dances with Wolves 7.8
Dances with Wolves (1990)

Film rating

8.1
Rate 10 votes
8.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
[last lines]
Chris Taylor [voiceover] I think now, looking back, we did not fight the enemy; we fought ourselves. And the enemy was in us. The war is over for me now, but it will always be there, the rest of my days as I'm sure Elias will be, fighting with Barnes for what Rhah called possession of my soul. There are times since, I've felt like the child born of those two fathers. But, be that as it may, those of us who did make it have an obligation to build again, to teach to others what we know, and to try with what's left of our lives to find a goodness and a meaning to this life.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more