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Poster of Attack from the Sea
6.5
Kinoafisha Films Attack from the Sea
6.5

Attack from the Sea

, 1953
Korabli shturmuyut bastiony
USSR / Drama, War, Biography / 18+
Poster of Attack from the Sea
6.5

Cast

Ivan Pereverzev
Ivan Pereverzev
Adm. Fedor Fedorovich Ushakov
Gennadi Yudin
Capt. Dmitri Nikolayevich Senyavin
Vladimir Druzhnikov
Vladimir Druzhnikov
Capt. Vasilyev
Sergei Bondarchuk
Sergei Bondarchuk
Tikhon Alexeyevich Prokofiev
Nikolay Khryashchikov
Khovrin, old sailor
Aleksey Alekseev
Capt. Yegor Metaksa
Mikhail Pugovkin
Mikhail Pugovkin
Piroshkov
Georgi Yumatov
Georgi Yumatov
Ermolaev
Vladimir Balashov
Capt. Grigori Belli
Pavel Volkov
Medical Doctor
Director Mikhail Romm
Writer Aleksandr Shtein
Composer Aram Khachaturyan
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1953
World premiere 4 October 1953
Release date
4 October 1953 Russia 12+
22 January 1954 Czechoslovakia
Production Mosfilm
Also known as
Korabli shturmuyut bastiony, Apovasis stin Kerkyra, Attack from the Sea, Hajókkal a bástyák ellen, Navarhos Ushakov, Okręty szturmują bastiony, Os Barcos Atacam os Redutos, Schiffe stürmen Bastionen, Ships Are Storming Bastions, The Ships from the Bastion, Tuliholvin alla, Корабли штурмуют бастионы, Battleships storm bastions

Film rating

6.5
Rate 11 votes
7 IMDb
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