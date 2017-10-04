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Poster of The Little Vampire 3D
6.3
The Little Vampire 3D - Dubbed trailer
Kinoafisha Films The Little Vampire 3D
6.3

The Little Vampire 3D

, 2017
The Little Vampire
Germany / Animation / 18+
Trailers
Poster of The Little Vampire 3D
6.3
The Little Vampire 3D - Dubbed trailer
The Little Vampire 3D  Dubbed trailer

Cast

Jim Carter
Jim Carter
Rookery
Rasmus Hardiker
Rasmus Hardiker
Gregory Sackville-Bagg
Alice Krige
Alice Krige
Freda Sackville-Bagg
Tim Pigott-Smith
Tim Pigott-Smith
Frederick Sackville-Bagg
Miriam Margolyes
Miriam Margolyes
Matthew Marsh
Matthew Marsh
Amy Saville
Tony Thompson
Joseph Kloska
Maney
Phoebe Givron-Taylor
Anna Sackville-Bagg
Julia Rhodes
Dottie Thompson
Kevin Otto
Bob Thompson
Diane Wilson
Aunt Ashley
Director Richard Claus, Karsten Kiilerich
Writer Larry Wilson, Richard Claus, Reinier Smit, Angela Sommer-Bodenburg
Composer Vidjay Beerepoot
Cast and Crew

Animated film details

Country Germany
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2017
Online premiere 19 October 2017
World premiere 4 October 2017
Release date
9 November 2017 Russia Наше кино 6+
9 November 2017 Belarus
20 July 2019 China
26 October 2017 Denmark
24 November 2017 Estonia
26 October 2017 Germany
26 October 2017 Italy
9 November 2017 Kazakhstan
24 November 2017 Latvia
24 November 2017 Lithuania
4 October 2017 Netherlands
27 October 2017 Poland
19 October 2017 Portugal
27 October 2017 Romania
18 January 2018 South Korea
27 October 2017 Spain
4 October 2017 USA
2 November 2017 Ukraine
Budget $10,000,000
Worldwide Gross $13,808,590
Production A. Film, Ambient Entertainment GmbH, Cool Beans
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Cartoon rating

6.3
Rate 24 votes
5.5 IMDb
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In overall ranking  2970 In the Animation genre  349 In films of Germany  111 In films of 2017  119

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The Little Vampire 3D - Dubbed trailer
The Little Vampire 3D Dubbed trailer
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