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Poster of Avariya
6.7
Kinoafisha Films Avariya
6.7

Avariya

, 1965
Avariya
USSR / Detective, Drama / 18+
Poster of Avariya
6.7

Cast

Viktor Tarasov
Pavel Petrovich Chizhov - molodoy rayonnyy prokuror
Yuriy Tolubeev
Yuriy Tolubeev
Anton Afanasyevich Pilipenko - sledovatel iz Gorskoy prokuratury
Vladimir Ratomskiy
Ivan Ermolayevich Drozdov - khozyain doma
Nikolay Sergeev
Nikolay Sergeev
Aleksey Nikolayevich - advokat
Vladimir Kashpur
Vladimir Kashpur
Pavel Panachuk - shofyor
Igor Gorbachyov
Ivan Fedorovich
Kseniya Minina
Galina Drozdova
Arkadi Volgin
Aleksey Arefyev
Irina Zarubina
Darya Ushakova
Gely Sysoyev
Gely Sysoyev
Mikhail Kuznetsov - pomoshchnik prokuror
Director Aleksandr Abramov, Naum Birman
Writer Vladimir Pomerantsev
Composer Boris Klyuzner
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 1965
World premiere 12 July 1965
Release date
12 July 1965 USSR
Production Lenfilm Studio
Also known as
Avariya, Авария, Baleset, Kraksa

Film rating

6.7
Rate 14 votes
6.8 IMDb
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