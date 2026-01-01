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5.9
Kinoafisha Films Groza nad beloy
5.9

Groza nad beloy

, 1968
Groza nad beloy
USSR / Drama / 18+
5.9

Cast

Aleksandr Mikhaylov
Mikhail V. Frunze
Natalya Tenyakova
Natalya Tenyakova
Sasha Vikhrova
Vladimir Kashpur
Vladimir Kashpur
kombrig Veselkov
Aleksei Yakovlev
Andrey Karpov
Gennady Yukhtin
Abalov
Yefim Kopelyan
Yefim Kopelyan
general Khanzhin
Emma Popova
Sofiya Popova -zhena Frunze
Nikolai Volkoff
Fyodor Novitskiy - general tsarskoy armii
Bruno Frejndlikh
Bruno Frejndlikh
Kolchak
Georgi Kulikov
Georgiy Petrovich - chlen RVS fronta
Director Slava Chaplin
Writer L. Del, Leonid Lyubashevsky, Leonid Zhezhelenko
Composer Nadezhda Simonyan
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1968
World premiere 4 November 1968
Production Lenfilm Studio
Also known as
Groza nad beloy, Gewitter über dem Weissen Fluss, Гроза над Белой

Film rating

5.9
Rate 10 votes
6.5 IMDb
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