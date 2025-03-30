Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Going 1660
Not going 86
Kinoafisha Films A Minecraft Movie

A Minecraft Movie

A Minecraft Movie
Напомним о выходе в прокат
Going 1660
Not going 86

Synopsis

Four misfits find themselves struggling with ordinary problems when they are suddenly pulled through a mysterious portal into the Overworld: a bizarre, cubic wonderland that thrives on imagination. To get back home, they'll have to master this world while embarking on a magical quest with an unexpected, expert crafter, Steve.

A Minecraft Movie - final trailer
A Minecraft Movie  final trailer
Country USA / Sweden / Great Britain
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2025
Online premiere 12 May 2025
World premiere 30 March 2025
Release date
12 April 2025 Russia
3 April 2025 Argentina C
3 April 2025 Australia
3 April 2025 Brazil
4 April 2025 Bulgaria
4 April 2025 Canada
3 April 2025 Chile TE+7
4 April 2025 China
3 April 2025 Colombia
3 April 2025 Croatia
3 April 2025 Czechia
3 April 2025 Denmark
4 April 2025 Estonia
4 April 2025 Finland
2 April 2025 France
3 April 2025 Georgia PG
3 April 2025 Germany
4 April 2025 Great Britain
3 April 2025 Greece
3 April 2025 Guatemala
3 April 2025 Hong Kong
3 April 2025 Hungary 12
3 April 2025 Iceland Unrated
4 April 2025 India
9 April 2025 Indonesia 13+
4 April 2025 Ireland PG
3 April 2025 Israel
3 April 2025 Italy
25 April 2025 Japan
3 April 2025 Kazakhstan 6+
3 April 2025 Kyrgyzstan
4 April 2025 Latvia (none)
4 April 2025 Lithuania
3 April 2025 Macao A
3 April 2025 Malaysia
3 April 2025 Mexico A
3 April 2025 Moldova AG
4 April 2025 Mongolia
3 April 2025 Montenegro o.A.
2 April 2025 Morocco
2 April 2025 Netherlands 9
3 April 2025 New Zealand
3 April 2025 Norway NR
31 March 2025 Pakistan
3 April 2025 Panama
3 April 2025 Peru
2 April 2025 Philippines PG
4 April 2025 Poland 12
3 April 2025 Portugal
3 April 2025 Puerto Rico
31 March 2025 Qatar
4 April 2025 Romania
3 April 2025 Saudi Arabia
10 April 2025 Serbia o.A.
3 April 2025 Singapore
3 April 2025 Slovakia
4 April 2025 South Africa
30 April 2025 South Korea
4 April 2025 Spain
4 April 2025 Sweden 11
2 April 2025 Taiwan, Province of China
3 April 2025 Thailand
4 April 2025 Turkey
3 April 2025 UAE 18TC
4 April 2025 USA
3 April 2025 Ukraine
3 April 2025 Uzbekistan
Budget $150,000,000
Worldwide Gross $957,949,195
Production Warner Bros., Legendary Entertainment, Domain Entertainment (II)
Also known as
A Minecraft Movie, Minecraft, Una película de Minecraft, Minecraft film, Minecraft kinoda, Minecraft в кино, Um Filme Minecraft, Una pelicula de Minecraft, Bir Minecraft Filmi, Egy Minecraft-film, Ein Minecraft Film, En Minecraft film, En Minecraft-film, Minecraft de eerste film, Minecraft de film, Minecraft filma, Minecraft filmas, Minecraft filmi, Minecraft vo Filme, Minecraft филм, Minecraft-elokuva, Minecraft, le film, Minecraft: Film, Minecraft: Filmul, Minecraft: Ha'Seret, Minecraft: The Movie, Minecraft: Филмът, Minecraft: Фільм, MINECRAFT：我的世界大電影, Minecrafti film, MINECRAFT麥塊電影, Một Bộ Phim Minecraft, Sebuah Film Minecraft, The Minecraft movie, Un film Minecraft, Una pel·lícula de Minecraft, Майнкрафт: Филмът, अ माइनक्राफ्ट मूवी, マインクラフト, 我的世界大电影
Director
Jared Hess
Jared Hess
Cast
Jason Momoa
Jason Momoa
Danielle Brooks
Danielle Brooks
Sebastian Eugene Hansen
Sebastian Eugene Hansen
Emma Myers
Emma Myers
Jack Black
Jack Black
Cast and Crew
Similar films for A Minecraft Movie
Sweet Girl 5.6
Sweet Girl (2021)
Conan the Barbarian 5.9
Conan the Barbarian (2011)
Justice League 7.1
Justice League (2017)
Batman v Superman: Dawn of Justice 7.3
Batman v Superman: Dawn of Justice (2016)
Masterminds 5.7
Masterminds (2016)
Braven 6.4
Braven (2018)
Zack Snyder's Justice League 8.6
Zack Snyder's Justice League (2021)
Film in Collections
Sci-Fi Action Movies Sci-Fi Action Movies

Film rating

7.1
Rate 179 votes
5.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  1697 In the Fantasy genre  110 In the Action genre  372 In films of USA  1044 In films of Sweden  16 In films of Great Britain  143
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
Артём Бузин 29 September 2024, 07:47
Почему Стив скуф
User 4 February 2023, 16:57
Minecraft, крутая игра в жанре писочницы; Фильм тоже будет крутым!
Reviews Write review
Quotes
Steve Chicken Jockey!
[from trailer]
Film Trailers All trailers
A Minecraft Movie - final trailer
A Minecraft Movie Final trailer
A Minecraft Movie - trailer #2
A Minecraft Movie Trailer #2
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Moment istiny
Moment istiny
2025, Russia, Drama, History, War
Rowing for Gold
Rowing for Gold
2025, Russia, Drama
Finnick 2
Finnick 2
2025, Russia, Animation, Family
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Castillo infinito
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Dracula: A Love Tale
Dracula: A Love Tale
2025, France, Romantic, Fantasy, Horror
Good Boy
Good Boy
2025, USA, Horror, Thriller
Tron 3
Tron 3
2025, USA, Action, Adventure, Sci-Fi
Lermontov. Doomsday
Lermontov. Doomsday
2025, Russia / Georgia, Biography
The Long Walk
The Long Walk
2025, USA, Horror
Roofman
Roofman
2025, USA, Crime, Drama
Bone Lake
Bone Lake
2024, USA, Horror, Detective, Thriller
Ice Fall
Ice Fall
2025, USA, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more