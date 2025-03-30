Steve Chicken Jockey!
[from trailer]
Four misfits find themselves struggling with ordinary problems when they are suddenly pulled through a mysterious portal into the Overworld: a bizarre, cubic wonderland that thrives on imagination. To get back home, they'll have to master this world while embarking on a magical quest with an unexpected, expert crafter, Steve.
|12 April 2025
|Russia
|3 April 2025
|Argentina
|C
|3 April 2025
|Australia
|3 April 2025
|Brazil
|4 April 2025
|Bulgaria
|4 April 2025
|Canada
|3 April 2025
|Chile
|TE+7
|4 April 2025
|China
|3 April 2025
|Colombia
|3 April 2025
|Croatia
|3 April 2025
|Czechia
|3 April 2025
|Denmark
|4 April 2025
|Estonia
|4 April 2025
|Finland
|2 April 2025
|France
|3 April 2025
|Georgia
|PG
|3 April 2025
|Germany
|4 April 2025
|Great Britain
|3 April 2025
|Greece
|3 April 2025
|Guatemala
|3 April 2025
|Hong Kong
|3 April 2025
|Hungary
|12
|3 April 2025
|Iceland
|Unrated
|4 April 2025
|India
|9 April 2025
|Indonesia
|13+
|4 April 2025
|Ireland
|PG
|3 April 2025
|Israel
|3 April 2025
|Italy
|25 April 2025
|Japan
|3 April 2025
|Kazakhstan
|6+
|3 April 2025
|Kyrgyzstan
|4 April 2025
|Latvia
|(none)
|4 April 2025
|Lithuania
|3 April 2025
|Macao
|A
|3 April 2025
|Malaysia
|3 April 2025
|Mexico
|A
|3 April 2025
|Moldova
|AG
|4 April 2025
|Mongolia
|3 April 2025
|Montenegro
|o.A.
|2 April 2025
|Morocco
|2 April 2025
|Netherlands
|9
|3 April 2025
|New Zealand
|3 April 2025
|Norway
|NR
|31 March 2025
|Pakistan
|3 April 2025
|Panama
|3 April 2025
|Peru
|2 April 2025
|Philippines
|PG
|4 April 2025
|Poland
|12
|3 April 2025
|Portugal
|3 April 2025
|Puerto Rico
|31 March 2025
|Qatar
|4 April 2025
|Romania
|3 April 2025
|Saudi Arabia
|10 April 2025
|Serbia
|o.A.
|3 April 2025
|Singapore
|3 April 2025
|Slovakia
|4 April 2025
|South Africa
|30 April 2025
|South Korea
|4 April 2025
|Spain
|4 April 2025
|Sweden
|11
|2 April 2025
|Taiwan, Province of China
|3 April 2025
|Thailand
|4 April 2025
|Turkey
|3 April 2025
|UAE
|18TC
|4 April 2025
|USA
|3 April 2025
|Ukraine
|3 April 2025
|Uzbekistan