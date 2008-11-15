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Poster of Happy Flight
6.5
Kinoafisha Films Happy Flight
6.5

Happy Flight

, 2008
Happy Flight
Japan / Comedy / 18+
Poster of Happy Flight
6.5

Cast

Seiichi Tanabe
Kazuhiro Suzuki
Saburô Tokitô
Noriyoshi Harada
Haruka Ayase
Etsuko Saito
Shinobu Terajima
Shinobu Terajima
Reiko Yamazaki
Kazue Fukiishi
Mari Tanaka
Ittoku Kishibe
Shoji Takahashi
Bengal
Noriko Eguchi
Air-traffic Controller
Akira Emoto
Akira Emoto
Etsuko's father
Shizuka Fujimoto
Passenger
Director Shinobu Yaguchi
Writer Shinobu Yaguchi
Composer Mickie Yoshino
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2008
World premiere 15 November 2008
Release date
15 November 2008 Japan
16 July 2009 South Korea
Worldwide Gross $14,160,032
Production All Nippon Airways Co., Altamira Pictures Inc., DENTSU Music And Entertainment
Also known as
Happî furaito, Happy Flight, Voo Feliz, Счастливый полет, ハッピーフライト, 夢想起飛：菜鳥空姐的處女航, 開心直航, Happy Furaito, 해피 플라이트, ハッピーフライト：2008

Film rating

6.5
Rate 11 votes
6.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 25 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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