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5.8
Kinoafisha Films Akko's Secret
5.8

Akko's Secret

, 2012
Himitsu no Akko-chan
Japan / Romantic, Comedy / 18+
5.8

Cast

Haruka Ayase
Akkochan
Mika Hijii
Employee
Teruyuki Kagawa
Mirror Fairy
Masaki Okada
Masaki Okada
Naoto
Takeshi Kaga
Kito The Dirty Capitalist
Ren Osugi
Former CEO
Yoshikawa Ai
Young Atsuko Kagami
Shosuke Tanihara
Employee
Keiko Horiuchi
Atsuko's Mother
Shungicu Uchida
Prime Minister's Wife
Kazue Fukiishi
Stuck Up Employee
Maiko Tomeoku
Director Yasuhiro Kawamura
Writer Fujio Akatsuka, Masatoshi Yamaguchi, Mika Ohmori, Masahiro Fukuma
Composer Kôji Endô
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2012
World premiere 31 August 2012
Release date
31 August 2012 Japan
17 October 2013 South Korea
Worldwide Gross $7,192,718
Production Nippon Television Network (NTV), Hint, Shochiku
Also known as
Himitsu no Akko-chan, Akko's Secret, Akko-Chan the Movie, Akko-chan: The Movie, Himicu no Akko-csan, 亚子的秘密, 映画　ひみつのアッコちゃん, 甜蜜小天使, Eiga Himitsu no Akko-chan, 映画 ひみつのアッコちゃん

Film rating

5.8
Rate 15 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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