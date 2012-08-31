Cast
Yoshikawa Ai
Young Atsuko Kagami
Shosuke Tanihara
Employee
Keiko Horiuchi
Atsuko's Mother
Kazue Fukiishi
Stuck Up Employee
Cast and Crew
Director
Yasuhiro Kawamura
Writer
Fujio Akatsuka, Masatoshi Yamaguchi, Mika Ohmori, Masahiro Fukuma
Composer
Kôji Endô
Film details
Country
Japan
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2012
World premiere
31 August 2012
Release date
|31 August 2012
|Japan
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|17 October 2013
|South Korea
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Worldwide Gross
$7,192,718
Production
Nippon Television Network (NTV), Hint, Shochiku
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