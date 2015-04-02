Similar films for La scelta
7 Minutes Drama
2016, Italy / France
6.0
The Big Dream Drama
2009, Italy / France
6.0
Per tutta la vita Comedy
2021, Italy
5.0
Le Guetteur Action, Thriller
2012, France / Italy / Belgium
5.0
Mi chiamo Maya Drama
2014, Italy
6.0
La nostra vita Drama
2010, France / Italy
6.0
I, the Other Drama
2007, Italy
6.0
Saturno contro / Saturn in Opposition Drama
2007, Italy / France / Turkey
6.0
The Unknown Woman Drama
2006, Italy
6.0
Facing Windows Drama
2003, Italy
6.0
Fame Chimica Drama
2003, Italy
6.0
La bella di Mosca Drama
2001, Russia / Italy
3.0