Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of La scelta
5.6
Kinoafisha Films La scelta
5.6

La scelta

, 2015
La scelta
Italy / Drama / 18+
Poster of La scelta
5.6

Synopsis

A childless couple struggle in the aftermath of a sexual assault leaves the woman pregnant.

Cast

Raoul Bova
Raoul Bova
Giorgio
Michele Placido
Michele Placido
Emilio Nicotri
Valeria Solarino
Valeria Solarino
Francesca
Ambra Angiolini
Ambra Angiolini
Laura
Marcello Catalano
Fabrizio
Manrico Gammarota
Bennie
Monica Contini
Monica Contini
Caterina
Geno Diana
Vice Nicotri
Mejdi El Euchi
Samir
Vito Signorile
Ivan Bonollo
Director Michele Placido
Writer Luigi Pirandello, Michele Placido, Giulia Calenda
Composer Luca D'Alberto
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2015
World premiere 2 April 2015
Release date
2 April 2015 Italy
Budget €2,400,000
Worldwide Gross $1,142,974
Production Charlot, Goldenart Production, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT)
Also known as
La scelta, The Choice, 抉择

Film rating

5.6
Rate 13 votes
5.5 IMDb
Updated 1 September 2021
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for La scelta

7 Minutes
7 Minutes Drama
2016, Italy / France
6.0
The Big Dream
The Big Dream Drama
2009, Italy / France
6.0
Per tutta la vita
Per tutta la vita Comedy
2021, Italy
5.0
Le Guetteur
Le Guetteur Action, Thriller
2012, France / Italy / Belgium
5.0
Mi chiamo Maya
Mi chiamo Maya Drama
2014, Italy
6.0
La nostra vita
La nostra vita Drama
2010, France / Italy
6.0
I, the Other
I, the Other Drama
2007, Italy
6.0
Saturno contro / Saturn in Opposition
Saturno contro / Saturn in Opposition Drama
2007, Italy / France / Turkey
6.0
The Unknown Woman
The Unknown Woman Drama
2006, Italy
6.0
Facing Windows
Facing Windows Drama
2003, Italy
6.0
Fame Chimica
Fame Chimica Drama
2003, Italy
6.0
La bella di Mosca
La bella di Mosca Drama
2001, Russia / Italy
3.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more