Also known as

Liebe ist kälter als der Tod, Love Is Colder Than Death, El amor es más frío que la muerte, L'amour est plus froid que la mort, A szerelem hidegebb a halálnál, Aşk Ölümden Soğuktur, El amor es más frio que la muerte, I agapi einai pio krya apo to thanato, Kærlighed er koldere end døden, Kärlek kallare än döden, Kjærligheten er kaldere enn døden, L'amore è più freddo della morte, Miłość jest zimniejsza niż śmierć, O Amor é Mais Frio do Que a Morte, O Amor é Mais Frio Que a Morte, Rakkaus kylmempi kuolemaa, Любовта е по-студена от смъртта, Любовь холоднее смерти, Любов холодніша за смерть

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