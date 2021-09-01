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Poster of Love Is Colder Than Death
6.5
Kinoafisha Films Love Is Colder Than Death
6.5

Love Is Colder Than Death

, 1969
Liebe ist kalter als der Tod
West Germany / Crime, Comedy / 18+
Poster of Love Is Colder Than Death
6.5

Cast

Ulli Lommel
Bruno
Hanna Schygulla
Hanna Schygulla
Johanna
Katrin Schaake
Dame im Zug
Liz Söllner
Zeitungsverkäuferin
Gisela Otto
Prostituierte
Ursula Strätz
Prostituierte
Monika Nüchtern
Kellnerin Erica Rohmer
Hans Hirschmüller
Peter
Les Olvides
Georges
Peer Raben
Jürgen (also Waffenhändler (voice))
Director Rainer Werner Fassbinder
Writer Rainer Werner Fassbinder
Composer Holger Münzer, Peer Raben
Cast and Crew

Film details

Country West Germany
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1969
Online premiere 23 October 2019
World premiere 25 June 1969
Release date
16 January 1970 Germany
16 January 1970 Sweden 15
Budget 95,000 DEM
Worldwide Gross $8,408
Production Antiteater-X-Film
Also known as
Liebe ist kälter als der Tod, Love Is Colder Than Death, El amor es más frío que la muerte, L'amour est plus froid que la mort, A szerelem hidegebb a halálnál, Aşk Ölümden Soğuktur, El amor es más frio que la muerte, I agapi einai pio krya apo to thanato, Kærlighed er koldere end døden, Kärlek kallare än döden, Kjærligheten er kaldere enn døden, L'amore è più freddo della morte, Miłość jest zimniejsza niż śmierć, O Amor é Mais Frio do Que a Morte, O Amor é Mais Frio Que a Morte, Rakkaus kylmempi kuolemaa, Любовта е по-студена от смъртта, Любовь холоднее смерти, Любов холодніша за смерть

Film rating

6.5
Rate 12 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 1 September 2021

Quotes

Franz Walsch Some Turkish guy was shot. He had a few girls working the streets for him here. So his brother comes looking for revenge and some rat tells the guy I killed his brother.
Bruno And?
Franz Walsch As if I'd killed a Turk.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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