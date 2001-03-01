Menu
Flatliners
7.1 IMDb Rating: 6.6
2 posters
Flatliners

Flatliners 18+
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1990
Online premiere 1 March 2001
World premiere 10 August 1990
Release date
10 August 1990 Russia 16+
18 October 1990 Argentina
20 August 1990 Australia
9 November 1990 Brazil
23 May 1991 Czechia
23 May 1991 Czechoslovakia
2 November 1990 Denmark
2 November 1990 Finland
9 January 1991 France
22 November 1990 Germany
9 November 1990 Great Britain
23 November 1990 Greece
7 February 1991 Hungary
9 November 1990 Ireland
22 February 1991 Japan
10 August 1990 Kazakhstan
30 November 1990 Netherlands
22 November 1990 Norway
20 November 1990 Philippines
11 January 1991 Portugal
7 March 1992 South Korea
18 January 1991 Spain
16 November 1990 Sweden
10 November 1990 Taiwan, Province of China
22 February 1991 Turkey
10 August 1990 USA
10 August 1990 Ukraine
MPAA R
Budget $26,000,000
Worldwide Gross $61,489,638
Production Columbia Pictures, Stonebridge Entertainment
Also known as
Flatliners, Línea mortal, Tanka linija smrti, Dödlig puls, Hráci se smrtí, Linha Mortal, Коматозники, Anapus, Çizgi Ötesi, Comatoşii, Dincolo de moarte, Egyenesen át, Elumängud, Flatliners - Heute ist ein schöner Tag zum Sterben, Flatliners - Taxidiotes stin alli zoi, Hráci so smrtou, Hráči so smrťou, Inn i det ukjente, Kav Ha-Dmama, L'expérience interdite, Leg med døden, Lignes interdites, Linea mortale, Línia mortal, Linia życia, Raja tuntemattomaan, Ταξιδιώτες στην άλλη ζωή, Линия на смъртта, फ्लैटलाइनर्स, フラットライナーズ, 別闖陰陽界
Director
Joel Schumacher
Joel Schumacher
Cast
Kiefer Sutherland
Kiefer Sutherland
Julia Roberts
Julia Roberts
Kevin Bacon
Kevin Bacon
William Baldwin
William Baldwin
Oliver Platt
Oliver Platt
Cast and Crew
Film rating

7.1
14 votes
6.6 IMDb
