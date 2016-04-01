Cast
Clément Sibony
Émile Cartailhac
Allegra Allen
Young María Sautuola
Cast and Crew
Director
Hugh Hudson
Writer
José Luis López-Linares, Olivia Hetreed
Composer
Mark Knopfler
Film details
Country
Spain / Great Britain / France
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2016
Online premiere
31 December 2020
World premiere
1 April 2016
Release date
|1 April 2016
|Russia
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|16+
|1 April 2016
|Kazakhstan
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|28 July 2016
|Portugal
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|1 April 2016
|Spain
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|1 April 2016
|Ukraine
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Budget
€8,500,000
Worldwide Gross
$1,341,205
Production
El Maestro de Altamira, A.I.E., Fox International Productions, Mogambo
Also known as
Altamira, Finding Altamira, Altamira felfedezése, Altamira leidmine, Altamira Mağara'sının Sırları, The Master of Altamira, Алтамира, Альтамира