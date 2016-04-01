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Poster of Finding Altamira
6.0
Finding Altamira - Trailer
Kinoafisha Films Finding Altamira
6.0

Finding Altamira

, 2016
Finding Altamira
Spain, Great Britain, France / Drama, History / 18+
Trailers
Poster of Finding Altamira
6.0
Finding Altamira - Trailer
Finding Altamira  Trailer

Synopsis

Life and events of the man who realized one of the most important discoveries of the 19th century: Altamira's caves.

Cast

Antonio Banderas
Antonio Banderas
Marcelino
Rupert Everett
Rupert Everett
Monseñor
Irene Escolar
Irene Escolar
María adulta
Nicholas Farrell
Vilanova
Luis Soler
Mero
Clément Sibony
Émile Cartailhac
Javivi
Harlé
Pierre Niney
Pierre Niney
Paul Ratier
Allegra Allen
Young María Sautuola
Tábata Cerezo
Pasi
Director Hugh Hudson
Writer José Luis López-Linares, Olivia Hetreed
Composer Mark Knopfler
Cast and Crew

Film details

Country Spain / Great Britain / France
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2016
Online premiere 31 December 2020
World premiere 1 April 2016
Release date
1 April 2016 Russia 16+
1 April 2016 Kazakhstan
28 July 2016 Portugal
1 April 2016 Spain
1 April 2016 Ukraine
Budget €8,500,000
Worldwide Gross $1,341,205
Production El Maestro de Altamira, A.I.E., Fox International Productions, Mogambo
Also known as
Altamira, Finding Altamira, Altamira felfedezése, Altamira leidmine, Altamira Mağara'sının Sırları, The Master of Altamira, Алтамира, Альтамира

Film rating

6.0
Rate 11 votes
6 IMDb
Updated 26 August 2024

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Finding Altamira - Trailer
Finding Altamira Trailer
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