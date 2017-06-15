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Poster of Rough Night
5.7
Rough Night - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Rough Night
5.7

Rough Night

, 2017
Rough Night
USA / Comedy / 18+
Trailers
Poster of Rough Night
5.7
Rough Night - Dubbed trailer
Rough Night  Dubbed trailer

Synopsis

Things go terribly wrong for a group of girlfriends who hire a male stripper for a bachelorette party in Miami.

Cast

Scarlett Johansson
Scarlett Johansson
Jess
Kate McKinnon
Kate McKinnon
Pippa
Zoe Kravitz
Zoe Kravitz
Blair
Jillian Bell
Jillian Bell
Alice
Ilana Glazer
Ilana Glazer
Frankie
Demi Moore
Demi Moore
Lea
Colton Haynes
Colton Haynes
Enrique Murciano
Enrique Murciano
Detective Ruiz
Ty Burrell
Ty Burrell
Pietro
Dean Winters
Dean Winters
Karan Soni
Karan Soni
Paul W. Downs
Paul W. Downs
Peter
Director Lucia Aniello
Writer Paul W. Downs, Lucia Aniello
Composer Dominic Lewis
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 35 minutes
Production year 2017
Online premiere 15 June 2017
World premiere 15 June 2017
Release date
15 June 2017 Russia WDSSPR 18+
15 June 2017 Australia
15 June 2017 Belarus
20 July 2017 Denmark
7 July 2017 Estonia
2 August 2017 France
29 June 2017 Germany
25 August 2017 Great Britain
29 June 2017 Greece
27 July 2017 Hong Kong
25 August 2017 Ireland
27 July 2017 Italy
15 June 2017 Kazakhstan
27 July 2017 Netherlands
25 August 2017 Portugal
16 June 2017 Romania
22 June 2017 Slovakia
21 July 2017 Spain
20 July 2017 Taiwan
16 June 2017 USA
15 June 2017 Ukraine
28 July 2017 Viet Nam
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $47,347,283
Production Columbia Pictures, Matt Tolmach Productions, Paulilu Productions
Also known as
Rough Night, Hasta que el cuerpo aguante, # Pire soirée, A Noite é Delas, Crazy Night - Festa col morto, Csajok hajnalig, Dekliška noč, Dure soirée, Girl's Night Out, Girls Night, Girls Night Out, Girls' Night Out, Kızlar Gecesi, Laila kashouakh, Mergų balius, Mežonīgā naksniņa, Move That Body, O noapte nebuna, nebuna, Ostra noc, Rock That Body, Siste kveld med jentene, Teška noć, Tiệc Độc Thân Nhớ Đời, Tüdrukuteõhtu, Una noche fuera de control, Πάρτι γυναικών, Очень плохие девчонки, Розваги дорослих дівчат, Тежка нощ, ラフ・ナイト　史上最悪!?の独身さよならパーティー, 女狼嗨到趴, Dekliska noc, ラフ・ナイト 史上最悪! ?の独身さよならパーティー, Girls' Night Out - Der Hangover wird ihr kleinstes Problem sein

Film rating

5.7
Rate 24 votes
5.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3488 In the Comedy genre  965 In films of USA  2053 In films of 2017  157
Updated 26 February 2026

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