Poster of Bobby the Hedgehog
Рейтинги
5.1 IMDb Rating: 4
14 posters
Bobby the Hedgehog

Bobby the Hedgehog

Bobby the Hedgehog 18+
Bobby the Hedgehog - trailer in russian
Bobby the Hedgehog  trailer in russian
Country China
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2016
Online premiere 29 May 2018
World premiere 22 July 2016
Release date
28 September 2017 Russia AKM 6+
28 September 2017 Belarus
22 July 2016 China MPAA
28 September 2017 Kazakhstan
1 May 2018 South Korea All
29 November 2019 Spain
15 December 2017 USA PG
28 September 2017 Ukraine
MPAA PG
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $1,670,217
Production Beijing Skywheel Entertainment Co., Daysview Animation, Lionsgate
Also known as
Bobby the Hedgehog, Hedgehogs, Bobby, el Erizo, Bobby, l'eriçó, Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!, Les aventures extraordinaires de Bobby, Spiny Life, Ежик Бобби: Колючие приключения, Їжак Боббі, Їжачок Боббі: Колючі пригоди, 刺猬小子之天生我刺
Director
Huang Jianming
Cast and Crew
Cartoon rating

5.1
Rate 17 votes
4 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Cartoon reviews

Mark Drozdov 13 August 2019, 11:43
Выйдет ли 2 часть ёжик Бобби колючие приключения
Film Trailers
Bobby the Hedgehog - trailer in russian
Bobby the Hedgehog Trailer in russian
Bobby the Hedgehog - trailer
Bobby the Hedgehog Trailer
