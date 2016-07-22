Bobby the Hedgehog
Bobby the Hedgehog
Country
China
Runtime
1 hour 25 minutes
Production year
2016
Online premiere
29 May 2018
World premiere
22 July 2016
Release date
|28 September 2017
|Russia
| AKM
|6+
|28 September 2017
|Belarus
|
|
|22 July 2016
|China
|
|MPAA
|28 September 2017
|Kazakhstan
|
|
|1 May 2018
|South Korea
|
|All
|29 November 2019
|Spain
|
|
|15 December 2017
|USA
|
|PG
|28 September 2017
|Ukraine
|
|
MPAA
PG
Budget
$25,000,000
Worldwide Gross
$1,670,217
Production
Beijing Skywheel Entertainment Co., Daysview Animation, Lionsgate
Also known as
Bobby the Hedgehog, Hedgehogs, Bobby, el Erizo, Bobby, l'eriçó, Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!, Les aventures extraordinaires de Bobby, Spiny Life, Ежик Бобби: Колючие приключения, Їжак Боббі, Їжачок Боббі: Колючі пригоди, 刺猬小子之天生我刺