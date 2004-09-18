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Poster of The Silence of the Sea
7.9
Kinoafisha Films The Silence of the Sea
7.9

The Silence of the Sea

, 2004
Le Silence de la mer
France, Belgium / Drama, Romantic, War / 18+
Poster of The Silence of the Sea
7.9

Cast

Julie Delarme
Jeanne
Michel Galabru
André
Marie Bunel
Marie Bunel
Marie
Timothée Ferrand
Pierre
Thomas Jouannet
Werner
Jean-Baptiste Puech
Pascal
Jorg Schnass
Officier 1
Jorn Cambreleng
Officier 2
Franck Beckmann
Ordonnance
Alexander Ashkenazy
François
Director Pierre Boutron
Writer Anne Giafferi, Vercors
Composer Angélique Nachon, Jean-Claude Nachon
Cast and Crew

Film details

Country France / Belgium
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2004
World premiere 18 September 2004
Release date
18 September 2004 France
10 October 2004 USA
Production Expand Drama, Radio Télévision Belge Francophone (RTBF), Saga Film
Also known as
Le silence de la mer, The Silence of the Sea, Havets tystnad, I siopi tis thalassas, Meren hiljaisuus, O Silêncio do Mar, Silence of the Sea, Молчание моря, 沉静如海

Film rating

7.9
Rate 10 votes
7.8 IMDb
Updated 5 February 2025
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