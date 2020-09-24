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Poster of Space Dogs: Tropical Adventure
4.8
Space Dogs: Tropical Adventure - Trailer
Kinoafisha Films Space Dogs: Tropical Adventure
4.8

Space Dogs: Tropical Adventure

, 2020
Space Dogs: Tropical Adventure
Russia / Animation, Family, Comedy, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Space Dogs: Tropical Adventure
4.8
Space Dogs: Tropical Adventure - Trailer
Space Dogs: Tropical Adventure  Trailer

Cast

Yevgeny Mironov
Yevgeny Mironov
Yulia Peresild
Yulia Peresild
Sergei Garmash
Sergei Garmash
Sergey Shnurov
Sergey Shnurov
Irina Pegova
Irina Pegova
Sergey Burunov
Sergey Burunov
Yelena Shulman
Yelena Shulman
Mauriett Chayeb
Strelka
Mari Monge
Belka
Jason Kesser
Croakagy
Oscar Cheda
Green Parrot
Paula Andrea Barros
Lisa Lizard
Director Inna Evlannikova
Writer Mike Disa, Artyom Milovanov, Danil Trotsenko
Composer Ivan Uryupin
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2020
Online premiere 15 June 2021
World premiere 24 September 2020
Release date
24 September 2020 Russia КароПрокат 6+
24 September 2020 Canada G
6 November 2020 Great Britain
11 December 2020 Ireland
22 April 2022 Viet Nam
Worldwide Gross $776,034
Production Gorky Film Studio, KinoAtis
Also known as
Space Dogs: Tropical Adventure, Space Dogs: Return to Earth, Astronot Köpekler: Tropikal Macera, Belka i Strelka: Karibskaya tayna, Biệt Đội Phi Hành Cún, Cães do Espaço: Aventura Tropical, Cãestronautas: Aventura no Paraíso, Csillagkutyák: Trópusi kaland, Space Dog - Missione Oceano, Space Dog: Return to Earth, Space dogs: L'aventure tropicale, Σκυλάκια στο διάστημα: Τροπική περιπέτεια, Белка и Стрелка: Карибская тайна, Belka i Strelka 3, Belka i Strelka: Spasenie Kuby, Белка и Стрелка 3, Белка и Стрелка: Спасение Кубы

Cartoon rating

4.8
Rate 12 votes
4.3 IMDb
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Best Animated Films  Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 26 February 2026

Film Trailers

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Space Dogs: Tropical Adventure - Trailer
Space Dogs: Tropical Adventure Trailer
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Space Dogs: Tropical Adventure Trailer 2
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