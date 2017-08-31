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Poster of Harvie and the Magic Museum
3.5
Harvie and the Magic Museum - Trailer
Kinoafisha Films Harvie and the Magic Museum
3.5

Harvie and the Magic Museum

, 2018
Hurvínek a kouzelné muzeum
Russia, Czechia, Belgium, Denmark / Animation, Family, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Harvie and the Magic Museum
3.5
Harvie and the Magic Museum - Trailer
Harvie and the Magic Museum  Trailer

Cast

Mikhail Efremov
Mikhail Efremov
Yuri Stoyanov
Yuri Stoyanov
Andrey Rozhkov
Andrey Rozhkov
Aleksey Kolgan
Aleksey Kolgan
Anna Ardova
Anna Ardova
Olesya Zheleznyak
Olesya Zheleznyak
Aleksandr Trachevskiy
Aleksandr Trachevskiy
Polina Raykina
Polina Raykina
Sarah Natochenny
Townspeople and Puppets
Sarah Natochenny
Townspeople and Puppets
Mike Pollock
Joseph Spejbl
Marc Thompson
Marc Thompson
Townspeople and Puppets
Director Martin Kotík, Inna Evlannikova
Writer Jesper Møller, Petr Nepovím, Miki Kirschner, Dan Harder
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia / Czechia / Belgium / Denmark
Runtime 1 hour 20 minutes
Production year 2018
Online premiere 3 July 2019
World premiere 31 August 2017
Release date
7 March 2019 Russia МВК 6+
31 August 2017 Czechia
15 March 2019 Great Britain
1 March 2019 Romania
13 September 2019 Sweden
29 November 2018 Ukraine
6 April 2018 Viet Nam
Budget 170,000,000 CZK
Worldwide Gross $2,079,037
Production Grid Animation, KinoAtis, Rolling Pictures
Also known as
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Cartoon rating

3.5
Rate 16 votes
4.1 IMDb
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Harvie and the Magic Museum - Trailer
Harvie and the Magic Museum Trailer
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