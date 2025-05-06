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Poster of Dance Teacher
6.9
Kinoafisha Films Dance Teacher
6.9

Dance Teacher

, 1952
Uchitel tantsev
USSR / Comedy / 18+
Poster of Dance Teacher
6.9

Cast

Vladimir Zeldin
Vladimir Zeldin
Aldemaro
Mark Pertsovsky
Belardo
Lyubov Dobrzhanskaya
Lyubov Dobrzhanskaya
Feliciana
Tatyana Alekseeva
Florela
Mikhail Mayorov
Bandalino
Fyodor Savostyanov
Georgiy Sorokin
Rikaredo
Boris Lesovoy
Alberigo
Vladimir Blagoobrazov
Tebano
Yakov Khaletskiy
Tullio
Serafim Znamenskiy
Kornecho
Director Tatyana Lukashevich
Writer Félix Lope de Vega
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 2 hours 26 minutes
Production year 1952
World premiere 11 August 1952
Release date
16 January 1953 Czechoslovakia
Production Mosfilm
Also known as
Uchitel tantsev, Der Tanzlehrer, Nauczyciel tańca, Táncmester, Учитель танцев

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 6 May 2025
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