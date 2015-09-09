Cast
Katarzyna Gniewkowska
Zofia
Cast and Crew
Composer
Marcin Macuk, Krzysztof Penderecki
Film details
Country
Poland / Israel
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2015
World premiere
9 September 2015
Release date
|12 May 2016
|Brazil
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|11 September 2015
|Canada
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|9 October 2015
|France
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|28 July 2016
|Germany
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|7 April 2016
|Israel
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|17 September 2015
|Poland
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|24 July 2016
|South Korea
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|13 November 2015
|Sweden
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MPAA
R
Worldwide Gross
$104,038
Production
Chimney, Instytucja Filmowa Silesia-Film, Israel Film Fund
Also known as
Demon, Демон, Démon, Dibbuk - Eine Hochzeit in Polen, Ha'dibouk, İblis, 婚禮夜驚狂