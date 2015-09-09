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Poster of Demon
6.1
Kinoafisha Films Demon
6.1

Demon

, 2015
Demon
Poland, Israel / Thriller / 18+
Poster of Demon
6.1

Synopsis

A bridegroom is possessed by an unquiet spirit in the midst of his own wedding celebration, in this clever take on the Jewish legend of the dybbuk.

Cast

Itay Tiran
Piotr 'Pyton'
Andrzej Grabowski
Andrzej Grabowski
Father of Zaneta
Tomasz Schuchardt
Tomasz Schuchardt
'Jasny'
Katarzyna Herman
Gabryjelska
Adam Woronowicz
Adam Woronowicz
Doctor
Włodzimierz Press
Teacher
Agnieszka Zulewska
Agnieszka Zulewska
Zaneta
Tomasz Ziętek
Ronaldo
Cezary Kosiński
Priest
Katarzyna Gniewkowska
Zofia
Maja Barelkowska
Aunt
Director Marcin Wrona
Writer Pawel Maslona, Marcin Wrona
Composer Marcin Macuk, Krzysztof Penderecki
Cast and Crew

Film details

Country Poland / Israel
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2015
World premiere 9 September 2015
Release date
12 May 2016 Brazil
11 September 2015 Canada
9 October 2015 France
28 July 2016 Germany
7 April 2016 Israel
17 September 2015 Poland
24 July 2016 South Korea
13 November 2015 Sweden
MPAA R
Worldwide Gross $104,038
Production Chimney, Instytucja Filmowa Silesia-Film, Israel Film Fund
Also known as
Demon, Демон, Démon, Dibbuk - Eine Hochzeit in Polen, Ha'dibouk, İblis, 婚禮夜驚狂

Film rating

6.1
Rate 13 votes
6.1 IMDb
Updated 27 August 2024
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