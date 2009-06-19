6.1Moja krew
My Flesh My Blood, 2009
Poland / Drama / 18+
Cast
Marek Piotrowski
Igor's trainer
Krzysztof Kolberger
Neurologist
Joanna Pokojska
Monika
Nam Bui Ngoc
Cuong
Magda Szeplik
Patrycja
Monika Obara
Zuza
Piotr Sienkiewicz
'Malolat'
Director Marcin Wrona
Writer Marek Pruchniewski, Grazyna Trela, Marcin Wrona
Composer Marcin Macuk
Film details
Country Poland
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2009
World premiere 19 June 2009
Release date
|29 January 2010
|Poland
|19 June 2009
|USA
Budget 3,853,097 PLN
Production Opus Film, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telewizja Polska (TVP)
Also known as
Moja krew, My Flesh My Blood, Mein Fleisch und Blut, Tamagotchi
Updated 29 April 2025
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