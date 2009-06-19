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Poster of My Flesh My Blood
6.1
Kinoafisha Films My Flesh My Blood
6.1

My Flesh My Blood

, 2009
Moja krew
Poland / Drama / 18+
Poster of My Flesh My Blood
6.1

Cast

De Ly Luu
Yen Ha
Wojciech Zielinski
Wojciech Zielinski
Olo
Eryk Lubos
Igor
Marek Piotrowski
Igor's trainer
Krzysztof Kolberger
Neurologist
Joanna Pokojska
Monika
Nam Bui Ngoc
Cuong
Magda Szeplik
Patrycja
Monika Obara
Zuza
Piotr Sienkiewicz
'Malolat'
Director Marcin Wrona
Writer Marek Pruchniewski, Grazyna Trela, Marcin Wrona
Composer Marcin Macuk
Cast and Crew

Film details

Country Poland
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2009
World premiere 19 June 2009
Release date
29 January 2010 Poland
19 June 2009 USA
Budget 3,853,097 PLN
Production Opus Film, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telewizja Polska (TVP)
Also known as
Moja krew, My Flesh My Blood, Mein Fleisch und Blut, Tamagotchi

Film rating

6.1
Rate 13 votes
5.9 IMDb
Updated 29 April 2025
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