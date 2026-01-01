Similar films for Sasha Enters Life
Malenkie tragedii Drama
1979, USSR
8.0
Other People's Relatives Drama
1955, USSR
7.0
The Kreutzer Sonata Drama
1987, USSR
7.0
A Pistol Shot Drama
1966, USSR
7.0
The New Teacher Drama
1939, USSR
6.0
Dead Souls Drama, Comedy
1984, USSR
7.0
A Winter Morning Drama
1966, USSR
7.0
Khmuroe utro Drama
1959, USSR
7.0
Nochnoy gost Drama
1958, USSR
7.0
Ulitsa molodosti Drama
1958, USSR
6.0
It Began This Way... Drama
1956, USSR
6.0
Matros soshyol na bereg Drama
1957, USSR
6.0