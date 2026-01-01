Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Sasha Enters Life
6.5
Kinoafisha Films Sasha Enters Life
6.5

Sasha Enters Life

, 1957
Sasha vstupayet v zhizn
USSR / Drama / 18+
Poster of Sasha Enters Life
6.5

Cast

Viktor Avdyushko
Pavel Mansurov
Nikolay Sergeev
Nikolay Sergeev
Ignat Gmyzin
Oleg Tabakov
Oleg Tabakov
Sasha Komelev
Pavel Volkov
Murgin, collective farm chairman
Valentina Pugachyova
Katia Zelentsova
Valentina Berezutskaya
Valentina Berezutskaya
Nastya Baklushin
Vladimir Emelyanov
Party Leader (Tugoi uzel version)
Pyotr Kiryutkin
Svetlana Konovalova
Anatoliy Dudorov
Nikolay Khryashchikov
Grigorii V. Mikhailov
Director Mikhail Shvejtser
Writer Vladimir Tendryakov
Composer Venyamin Basner
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1957
World premiere 9 June 1957
Release date
21 October 1957 USSR
Production Mosfilm
Also known as
Sasha vstupayet v zhizn, Čvršći čvor, Sasha Enters Life, Sasza wkracza w życie, The Tight Knot, Тугой узел, Саша вступает в жизнь

Film rating

6.5
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Sasha Enters Life

Malenkie tragedii
Malenkie tragedii Drama
1979, USSR
8.0
Other People's Relatives
Other People's Relatives Drama
1955, USSR
7.0
The Kreutzer Sonata
The Kreutzer Sonata Drama
1987, USSR
7.0
A Pistol Shot
A Pistol Shot Drama
1966, USSR
7.0
The New Teacher Drama
1939, USSR
6.0
Dead Souls
Dead Souls Drama, Comedy
1984, USSR
7.0
A Winter Morning
A Winter Morning Drama
1966, USSR
7.0
Khmuroe utro
Khmuroe utro Drama
1959, USSR
7.0
Nochnoy gost
Nochnoy gost Drama
1958, USSR
7.0
Ulitsa molodosti
Ulitsa molodosti Drama
1958, USSR
6.0
It Began This Way...
It Began This Way... Drama
1956, USSR
6.0
Matros soshyol na bereg
Matros soshyol na bereg Drama
1957, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Hungry
Hungry
2026, Great Britain, Thriller
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Trassa «More — more»
Trassa «More — more»
2026, Russia, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more