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Poster of Psy
6.6
Kinoafisha Films Psy
6.6

Psy

, 1989
Psy
USSR / Horror, Thriller, Detective / 18+
Poster of Psy
6.6

Cast

Mikhail Zhigalov
Mikhail Zhigalov
The silent man
Yuriy Kuznetsov
Yuriy Kuznetsov
Ivan Maksymchuk
Andrey Krasko
Andrey Krasko
Viktor Utekhin
Aleksandr Susnin
Innokenty Fursov
Nikolai Ispolatov
Pakhtusov-Petrov
Aleksey Krychenkov
Egor Manikin
Raikhan Aitkozhanova
Guli
Sergey Kokovkin
Boris Makarenko
Andrey Nikolaev
Stas
Sergei Arkhangelsky
The boy
Director Dmitriy Svetozarov
Writer Arkadiy Krasilshchikov, Dmitriy Svetozarov
Composer Andrey Makarevich, Aleksandr Kutikov, Alexander Zaitsev
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 1989
World premiere 1 January 1989
Release date
1 January 1989 Russia 18+
Production Panorama Studio
Also known as
Psy, Stray Dogs, Псы, Dogs

Film rating

6.6
Rate 15 votes
6.6 IMDb
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