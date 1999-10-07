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Poster of Serebryanye golovy
6.3
Kinoafisha Films Serebryanye golovy
6.3

Serebryanye golovy

, 1998
Serebryanye golovy
Russia / Sci-Fi, Drama, Comedy / 18+
Poster of Serebryanye golovy
6.3

Cast

Sergey Chernov
Vasili Deryagin
Valeri Krishtapenko
Nikolay Marton
Vladimir Maslov
Vladimir Maslov
Aleksandr Polovtsev
Aleksandr Polovtsev
Vladimir Maslov
Vladimir Maslov
Nikolay Vitalevitsj Roedik
Tatyana Verkhovskaya
Daniil Zinchenko
Director Vladimir Maslov, Evgeniy Yufit, Vladimir Maslov
Writer Vladimir Maslov, Vladimir Maslov, Evgeniy Yufit
Composer Vyacheslav Gajvoronsky
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1998
World premiere 7 October 1999
Release date
7 October 1999 Russia 16+
7 October 1999 Kazakhstan
7 October 1999 Spain
7 October 1999 Ukraine
Production CTB Film Company
Also known as
Serebryanye golovy, Les Têtes d'argent, Silver Heads, Серебряные головы

Film rating

6.3
Rate 12 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Updated 21 May 2025
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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