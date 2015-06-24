Cast
Seydulla Moldahanov
Aimas
Cast and Crew
Composer
Yuriy Morozov, Artyom Yakushenko, Dmitri Yanov-Yanovsky
Film details
Country
Sweden / Estonia / Kazakhstan
Runtime
1 hour 18 minutes
Production year
2015
World premiere
24 June 2015
Release date
|14 July 2015
|Russia
| Парадиз
|16+
|14 July 2016
|Belarus
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|23 March 2017
|Estonia
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|14 July 2016
|Kazakhstan
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|14 July 2016
|Ukraine
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Worldwide Gross
$3,024
Production
Korela Film
Also known as
Dom dlya rusalok, House for Mermaids, Dom dlya Samal, Home for Samal, Дом для русалок