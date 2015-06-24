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Poster of Dom dlya Samal
5.6
Dom dlya Samal - Trailer
Kinoafisha Films Dom dlya Samal
5.6

Dom dlya Samal

, 2015
Dom dlya Samal
Sweden, Estonia, Kazakhstan / Drama / 18+
Trailers
Poster of Dom dlya Samal
5.6
Dom dlya Samal - Trailer
Dom dlya Samal  Trailer

Cast

Yulia Usadova
Yulia Usadova
Djeiran
Shakhzoda Matchanova
Shakhzoda Matchanova
Samal
Seydulla Moldahanov
Seydulla Moldahanov
Aimas
Seydulla Moldahanov
Aimas
Director Yalkin Tuychiev
Writer Yalkin Tuychiev
Composer Yuriy Morozov, Artyom Yakushenko, Dmitri Yanov-Yanovsky
Cast and Crew

Film details

Country Sweden / Estonia / Kazakhstan
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 2015
World premiere 24 June 2015
Release date
14 July 2015 Russia Парадиз 16+
14 July 2016 Belarus
23 March 2017 Estonia
14 July 2016 Kazakhstan
14 July 2016 Ukraine
Worldwide Gross $3,024
Production Korela Film
Also known as
Dom dlya rusalok, House for Mermaids, Dom dlya Samal, Home for Samal, Дом для русалок

Film rating

5.6
Rate 11 votes
5.7 IMDb
Updated 21 February 2026

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Dom dlya Samal - Trailer
Dom dlya Samal Trailer
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