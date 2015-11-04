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Poster of Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti
5.1
Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti - Trailer
Kinoafisha Films Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti
5.1

Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti

, 2015
Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti
Russia / Thriller, Drama / 18+
Trailers
Poster of Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti
5.1
Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti - Trailer
Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti  Trailer

Cast

Egor Koreshkov
Egor Koreshkov
Egor
Anna Tsukanova-Kott
Anna Tsukanova-Kott
Sasha
Aleksey Yudnikov
Aleksey Yudnikov
Lyubov Sokolinskaya
Lyubov Sokolinskaya
Sofya Lebedeva
Sofya Lebedeva
Mariya Krylova
Feliks Mikhaylov
Lyubov Selyutina
Aleksandr Grabbe
Liza Patrikeeva
young Sasha
Nina Ross
Lev Severukhin
young Egor
Director Avruzki Lika
Writer Avruzki Lika, Tatyana Zagday
Composer Gaya Arutyunyan, Karen Arutyunyan
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 14 minutes
Production year 2015
World premiere 4 November 2015
Release date
21 April 2016 Russia ЛА Продакшн 18+
21 April 2016 Belarus
21 April 2016 Kazakhstan
21 April 2016 Ukraine
Worldwide Gross $2,827
Also known as
Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti, Parallel Lines Meet at Infinity, Параллельные прямые пересекаются в бесконечности

Film rating

5.1
Rate 10 votes
5.2 IMDb
Place in the rating
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Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti - Trailer
Parallelnye pryamye peresekayutsya v beskonechnosti Trailer
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