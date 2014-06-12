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Poster of Bratya Ch
6.6
Bratya Ch - Trailer 1
Kinoafisha Films Bratya Ch
6.6

Bratya Ch

, 2014
Bratya Ch
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Bratya Ch
6.6
Bratya Ch - Trailer 1
Bratya Ch  Trailer 1

Cast

Egor Koreshkov
Egor Koreshkov
Anton
Aleksandr Molochnikov
Aleksandr Molochnikov
Nikolai
Aleksandra Rebenok
Aleksandra Rebenok
Natasha
Yana Irtenyeva
Dunya Efros
Artyom Grigorev
Aleksandr
Tatyana Chepelevich
Katya
Roman Sinitsyn
Yasha
Sergey Grekov
Father
Director Mikhail Ugarov
Writer Elena Gremina
Composer Aleksandr Manotskov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2014
World premiere 12 June 2014
Release date
12 June 2014 Russia 16+
29 January 2015 Kazakhstan
29 January 2015 Ukraine
Production Passenger Film Studio
Also known as
Bratya Ch, Bratje C, Братья Ч, The Chekhov Brothers

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025

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Bratya Ch - Trailer 1
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Bratya Ch Trailer 2
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