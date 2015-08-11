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Poster of Nu i Novyy God!
5.5
Kinoafisha Films Nu i Novyy God!
5.5

Nu i Novyy God!

, 2015
Nu i Novyy God!
Russia / Family, Comedy / 18+
Poster of Nu i Novyy God!
5.5

Cast

Nina Shatskaya
Nina Shatskaya
School Director
Vladimir Sychyov
Vladimir Sychyov
Mila Avgust
Maria
Anna Dankova
Anna Dankova
Teacher
Denis Fomin
Denis Fomin
Andrey
Elena Mityukova
Snegurochka
Mariya Pavlova
Sinitsina
Aleksey Onezhen
Aleksey Onezhen
Alesha
Alina Kushim
Lera
Artem Kuznetsov
Pavlusha
Marat Gibadullin
Curier
Director Mila Avgust
Writer Mila Avgust
Composer Marina Makarova
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 6 minutes
Production year 2015
World premiere 11 August 2015
Release date
11 August 2015 Russia 12+
11 August 2015 Kazakhstan
11 August 2015 Ukraine
Production Mila Avgust Film Company
Also known as
Nu i Novyy God!, What a New Year!, Ну и Новый год!

Film rating

5.5
Rate 10 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies  Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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