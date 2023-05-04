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Poster of Sokrovishcha partizanskogo lesa
5.4
Sokrovishcha partizanskogo lesa - Trailer
Kinoafisha Films Sokrovishcha partizanskogo lesa
5.4

Sokrovishcha partizanskogo lesa

, 2023
Sokrovishcha partizanskogo lesa
Russia / Family, War, Adventure / 18+
Trailers
Poster of Sokrovishcha partizanskogo lesa
5.4
Sokrovishcha partizanskogo lesa - Trailer
Sokrovishcha partizanskogo lesa  Trailer

Cast

Vasilisa Nemtsova
Vasilisa Nemtsova
Marisha
Elena Zakharova
Elena Zakharova
Drozdova
Ruslan Yagudin
Ruslan Yagudin
Stetsenko
Andrey Mezhulis
Andrey Mezhulis
Yevgeny Danchevsky
Yevgeny Danchevsky
Mikhail Stankevich
Aleksandr Pechenin
Andrey Trushin
Andrey Trushin
Pyotr Nechiporenko
Misha
Andrei Kharenko
Dmytro
Stefaniya Bausheva-Muravyeva
Devochka v bunkere
Director Yuriy Ilin
Writer Tetiana Firsova
Composer Dmitriy Dankov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2023
World premiere 4 May 2023
Release date
4 May 2023 Russia Кинологистика
Worldwide Gross $44,576
Production ARK-Film
Also known as
Sokrovishcha partizanskogo lesa, Partisani metsade aarded, Сокровища партизанского леса

Film rating

5.4
Rate 15 votes
5 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 20 February 2026

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Sokrovishcha partizanskogo lesa - Trailer
Sokrovishcha partizanskogo lesa Trailer
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