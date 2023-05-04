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5.4
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Sokrovishcha partizanskogo lesa
5.4
Sokrovishcha partizanskogo lesa
, 2023
Sokrovishcha partizanskogo lesa
Russia / Family, War, Adventure / 18+
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5.4
Sokrovishcha partizanskogo lesa
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Dmytro
Stefaniya Bausheva-Muravyeva
Devochka v bunkere
Director
Yuriy Ilin
Writer
Tetiana Firsova
Composer
Dmitriy Dankov
Cast and Crew
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2023
World premiere
4 May 2023
Release date
4 May 2023
Russia
Кинологистика
Worldwide Gross
$44,576
Production
ARK-Film
Also known as
Sokrovishcha partizanskogo lesa, Partisani metsade aarded, Сокровища партизанского леса
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Film rating
5.4
Rate
15
votes
5
IMDb
Place in the rating
Best Russian Films
Updated 20 February 2026
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Sokrovishcha partizanskogo lesa
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