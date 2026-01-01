Menu
Poster of Conquest
6.5 IMDb Rating: 6.5
Conquest

Conquest 18+
Country USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 1937
World premiere 22 October 1937
Release date
22 October 1937 USA
Budget $2,732,000
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Conquest, Maria Walewska, Marie Walewska, Grofica Walewska, María Walewska, Beloved, Contesa Walewska, Gräfin Walewska, Hrabenka Walewská, Kreivitär Walewska, La conquista, Madame Walewska, Maria Valefska, O Romance de Madame Walewska, Pani Walewska, Seifuku, Walewska grófnő, Μαρία Βαλέφσκα, Покорение, 征服
Director
Clarence Brown
Gustav Machatý
Cast
Greta Garbo
Greta Garbo
Charles Boyer
Charles Boyer
6.5
6.5 IMDb
Quotes
Countess Pelagia Walewska Who are you?
Emperor Napoleon Bonaparte I am Napoleon!
Countess Pelagia Walewska Napoleon? Napoleon who?
Emperor Napoleon Bonaparte Hmm? Bonaparte!
Countess Pelagia Walewska Napoleon Bonaparte? What kind of name is that? What nationality are you?
Emperor Napoleon Bonaparte Corsican by birth. French by adoption. Emperor by achievement.
Countess Pelagia Walewska So, you are an Emperor, are you? What are you Emperor of?
Emperor Napoleon Bonaparte Emperor of France, madame.
Countess Pelagia Walewska Hee, hee, hee. So you are Emperor of France. And my very good friend, His Majesty, King Louis Sixteenth abdicated in your honor, I suppose?
Emperor Napoleon Bonaparte Well, he didn't know it at the time but in a sense he did, madame.
Countess Pelagia Walewska This house is getting to be a lunatic asylum.
