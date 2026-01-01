Countess Pelagia Walewska
Who are you?
Emperor Napoleon Bonaparte
I am Napoleon!
Countess Pelagia Walewska
Napoleon? Napoleon who?
Emperor Napoleon Bonaparte
Hmm? Bonaparte!
Countess Pelagia Walewska
Napoleon Bonaparte? What kind of name is that? What nationality are you?
Emperor Napoleon Bonaparte
Corsican by birth. French by adoption. Emperor by achievement.
Countess Pelagia Walewska
So, you are an Emperor, are you? What are you Emperor of?
Emperor Napoleon Bonaparte
Emperor of France, madame.
Countess Pelagia Walewska
Hee, hee, hee. So you are Emperor of France. And my very good friend, His Majesty, King Louis Sixteenth abdicated in your honor, I suppose?
Emperor Napoleon Bonaparte
Well, he didn't know it at the time but in a sense he did, madame.
Countess Pelagia Walewska
This house is getting to be a lunatic asylum.