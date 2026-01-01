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Poster of Mata Hari
6.5
Kinoafisha Films Mata Hari
6.5

Mata Hari

, 1931
Mata Hari
USA / Romantic, Drama / 18+
Poster of Mata Hari
6.5

Cast

Greta Garbo
Greta Garbo
Mata Hari
Ramon Novarro
Ramon Novarro
Lt. Alexis Rosanoff
Lionel Barrymore
General Shubin
Lewis Stone
Andriani
C. Henry Gordon
Dubois
Karen Morley
Carlotta
Alec B. Francis
Caron
Edmund Breese
Warden
Helen Jerome Eddy
Sister Genevieve
Blanche Friderici
Sister Angelica
Director George Fitzmaurice
Writer Leo Birinsky, Gilbert Emery, Benjamin Glazer, Doris Anderson
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1931
World premiere 26 December 1931
Release date
3 October 1932 Denmark
28 October 1932 France
6 January 1933 Ireland PG
1 September 1932 Japan G
30 November 1932 Portugal
26 December 1932 Sweden
26 December 1931 USA
Budget $558,000
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Mata Hari, Мата Хари, Mata-Hari, Mata-hari de koningin der spionnen, マタ・ハリ（1932）, マタ・ハリ (1932)

Film rating

6.5
Rate 12 votes
6.5 IMDb
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