Cast
Lionel Barrymore
General Shubin
Helen Jerome Eddy
Sister Genevieve
Blanche Friderici
Sister Angelica
Cast and Crew
Director
George Fitzmaurice
Writer
Leo Birinsky, Gilbert Emery, Benjamin Glazer, Doris Anderson
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
1931
World premiere
26 December 1931
Release date
|3 October 1932
|Denmark
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|28 October 1932
|France
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|6 January 1933
|Ireland
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|PG
|1 September 1932
|Japan
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|G
|30 November 1932
|Portugal
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|26 December 1932
|Sweden
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|26 December 1931
|USA
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Budget
$558,000
Production
Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Also known as
Mata Hari, Мата Хари, Mata-Hari, Mata-hari de koningin der spionnen, マタ・ハリ（1932）, マタ・ハリ (1932)