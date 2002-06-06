Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Bourne Identity
7.8
Kinoafisha Films The Bourne Identity
7.8

The Bourne Identity

, 2002
The Bourne Identity
USA, Germany, Czechia / Thriller / 18+
Poster of The Bourne Identity
7.8

Synopsis

A man is picked up by a fishing boat, bullet-riddled and suffering from amnesia, before racing to elude assassins and regain his memory.

Cast

Matt Damon
Matt Damon
Bourne
Franka Potente
Franka Potente
Marie
Clive Owen
Clive Owen
The Professor
Chris Cooper
Chris Cooper
Conklin
Julia Stiles
Julia Stiles
Nicolette
Brian Cox
Brian Cox
Ward Abbott
Adewale Akinnuoye-Agbaje
Adewale Akinnuoye-Agbaje
Wombosi
Gabriel Mann
Zorn
Tim Dutton
Walton Goggins
Walton Goggins
Research Tech
Josh Hamilton
Josh Hamilton
Research Tech
Director Doug Liman
Writer Tony Gilroy, William Blake Herron, Robert Ludlum
Composer John Powell
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany / Czechia
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2002
Online premiere 22 November 2002
World premiere 6 June 2002
Release date
10 October 2002 Russia 12+
3 October 2002 Argentina
22 August 2002 Australia
26 September 2002 Austria
25 September 2002 Belgium
11 October 2002 Brazil
25 October 2002 Bulgaria
3 October 2002 Chile
21 November 2002 China
3 October 2002 Colombia
7 November 2002 Croatia
4 October 2002 Cyprus
17 October 2002 Czechia
13 September 2002 Denmark
25 September 2002 Egypt
4 October 2002 Estonia
11 October 2002 Finland
25 September 2002 France
26 September 2002 Germany
6 September 2002 Great Britain
22 November 2002 Greece
19 September 2002 Hong Kong
17 October 2002 Hungary
20 September 2002 Iceland
4 October 2002 India
25 September 2002 Indonesia
6 September 2002 Ireland
17 October 2002 Israel
15 November 2002 Italy
25 January 2003 Japan
4 October 2002 Kazakhstan
11 October 2002 Kenya
22 October 2002 Kuwait
8 November 2002 Latvia
12 September 2002 Lebanon
30 December 2002 Lithuania
19 September 2002 Malaysia
18 October 2002 Mexico
17 October 2002 Netherlands
16 September 2002 New Zealand
13 September 2002 Norway
10 October 2002 Peru
4 September 2002 Philippines
27 September 2002 Poland
11 October 2002 Portugal
22 November 2002 Romania 15
12 September 2002 Singapore
24 October 2002 Slovakia 15
10 October 2002 Slovenia
25 October 2002 South Africa
18 October 2002 South Korea
8 November 2002 Spain
18 October 2002 Sweden
26 September 2002 Switzerland
23 August 2002 Taiwan
4 October 2002 Thailand
20 September 2002 Turkey
14 June 2002 USA
4 October 2002 Ukraine
15 November 2002 Uruguay
25 September 2002 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $60,000,000
Worldwide Gross $214,034,224
Production Universal Pictures, The Kennedy/Marshall Company, Hypnotic
Also known as
The Bourne Identity, Identidad desconocida, Agent bez minulosti, Die Bourne Identität, Идентификация Борна, A Bourne-rejtély, A Identidade Bourne, Born muqoyasasi, Borna personības noslēpums, Bornas: sunaikinta tapatybė, Bornun müəyyən edilməsi, Bourne'i identiteet, Bourneov identitet, Horis taftotita, Hvem var Jason Bourne, Identidade Desconhecida, Identitatea lui Bourne, Jason Bourne: Geçmişi Olmayan Adam, Kdo je Bourne?, La mémoire dans la peau, Manden uden navn, Medusan verkko, Siêu Điệp Viên 1: Danh Tính Của Bourne, The Bourne Identity: El caso Bourne, Tożsamość Bourne'a, Χωρίς ταυτότητα, Борн идентификациясы, Борнов идентитет, Ідентифікація Борна, Самоличността на Борн, ボーン・アイデンティティー, 神鬼認證, 谍影重重, Bornov identitet, Samolichnostta na Born, Chorís taftótita, Borna identitāte, 叛諜追擊, Borna mīklainā personība, El caso Bourne, Identifikatsiya Borna, Identyfikatsiya Borna, 谍影重重：伯恩的身份, Jason Bourne - La Mémoire dans la Peau

Film rating

7.8
Rate 40 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  471 In the Thriller genre  93 In films of USA  318 In films of Germany  23 In films of Czechia  2 In films of 2002  9
Updated 14 December 2022
Listen to the
soundtrack The Bourne Identity

Quotes

Jason Bourne [Getting ready to leave Marie's car in front of his apartment house] Thanks for the ride.
Marie Any time.
Jason Bourne [after a pause] Well, you can come up, and you can... or you could wait here. I - I can go check it out, but you could wait...
Marie Uh, no, no...
Jason Bourne [as she is saying no] You could wait...
Marie ...no, no!
Marie Um, with you, you would probably just forget about me if I... stayed... here.
Jason Bourne How could I forget about you?
[laughs]
Jason Bourne You're the only person I know.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Bourne Identity

The Bourne Ultimatum
The Bourne Ultimatum Adventure, Thriller, Drama, Action
2007, USA
7.0
The Bourne Legacy
The Bourne Legacy Action
2012, USA
7.0
Taken
Taken Thriller, Action
2008, France
8.0
Salt
Salt Thriller
2010, USA
6.0
Three Days of the Condor
Three Days of the Condor Drama, Crime, Thriller
1975, USA
7.0
North by Northwest
North by Northwest Mystery, Thriller, Romantic, Adventure, Action, Drama
1959, USA
7.0
Take Cover
Take Cover Action, Thriller
2024, USA
6.0
The Bourne Supremacy
The Bourne Supremacy Adventure, Thriller, Mystery, Action, Drama
2004, USA / Germany
7.0
Jason Bourne
Jason Bourne Thriller, Action
2016, USA
6.0
Ocean's Eleven
Ocean's Eleven Crime, Thriller
2001, USA / Australia
7.0
Skyfall
Skyfall Adventure, Action, Thriller
2012, USA / Great Britain
7.0
Ocean's Thirteen
Ocean's Thirteen Crime, Comedy, Drama, Thriller
2007, USA
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more