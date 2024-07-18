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Poster of Take Cover
6.8
Take Cover - Trailer
Kinoafisha Films Take Cover
6.8

Take Cover

, 2024
Take Cover
USA / Action, Thriller / 18+
Trailers
Poster of Take Cover
6.8
Take Cover - Trailer
Take Cover  Trailer

Synopsis

A burned-out professional sniper finds himself trapped in an all-glass penthouse by a lethal competitor and must find a way to survive and escape with little to no cover between him and the killer.

Cast

Scott Adkins
Scott Adkins
Sam Lorde
Alice Eve
Alice Eve
Tamara
Nik Goldman
Yevgeny
Madalina Bellariu Ion
Mona
Billy Clements
Billy Clements
Jack Parr
Ken
Alba De Torrebruna
Lily
Renars Latkovskis
Mirko
Lucy Cork
Bellhop
Peter Caulfield
Marshall The Sniper
Tom Leigh
Lomax The Spotter
Director Nick McKinless
Writer Joshua Todd James
Composer Jamal Green
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2024
Online premiere 14 October 2024
World premiere 18 July 2024
Release date
29 August 2026 Russia Парадиз
18 July 2024 Azerbaijan
18 December 2024 France 16
18 July 2024 Kyrgyzstan
18 July 2024 Moldova
31 October 2024 Qatar
18 July 2024 Tajikistan
31 October 2024 UAE 18TC
Production Lipsync, Richmond Pictures, Signature Entertainment
Also known as
Take Cover, Sem Refúgio, Cúbrete, Fedezékbe, Poslední zásah, Varju vältimine, Zabójcza pułapka, На прицеле, ダブル・スナイパー, Sin refugio

Film rating

6.8
Rate 16 votes
5.1 IMDb
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Updated 12 December 2024

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Take Cover - Trailer
Take Cover Trailer
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