Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2024
Online premiere
14 October 2024
World premiere
18 July 2024
Release date
|29 August 2026
|Russia
| Парадиз
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|18 July 2024
|Azerbaijan
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|18 December 2024
|France
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|16
|18 July 2024
|Kyrgyzstan
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|18 July 2024
|Moldova
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|31 October 2024
|Qatar
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|18 July 2024
|Tajikistan
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|31 October 2024
|UAE
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|18TC
Production
Lipsync, Richmond Pictures, Signature Entertainment
Also known as
Take Cover, Sem Refúgio, Cúbrete, Fedezékbe, Poslední zásah, Varju vältimine, Zabójcza pułapka, На прицеле, ダブル・スナイパー, Sin refugio