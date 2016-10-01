Menu
7.6 IMDb Rating: 7.3
The Accountant

The Accountant

The Accountant 18+
Synopsis

As a math savant uncooks the books for a new client, the Treasury Department closes in on his activities, and the body count starts to rise.
The Accountant - trailer in russian 2
The Accountant  trailer in russian 2
Country USA
Runtime 2 hours 8 minutes
Production year 2016
Online premiere 28 October 2016
World premiere 1 October 2016
Release date
27 October 2016 Russia КАРО Премьер 16+
25 October 2016 Argentina +16
16 December 2016 Australia
21 October 2016 Austria
3 November 2016 Azerbaijan
27 October 2016 Bahrain
27 October 2016 Belarus
2 November 2016 Belgium
27 October 2016 Bolivia
20 October 2016 Brazil
28 October 2016 Bulgaria
14 October 2016 Canada
27 October 2016 Chile
27 October 2016 Colombia
20 October 2016 Croatia
3 November 2016 Cyprus
3 November 2016 Czechia 18+
20 October 2016 Denmark
26 October 2016 Egypt
28 October 2016 Estonia
11 November 2016 Finland K-16
2 November 2016 France
3 November 2016 Georgia
20 October 2016 Germany
4 November 2016 Great Britain
20 October 2016 Greece
13 October 2016 Hong Kong
27 October 2016 Hungary
4 November 2016 Iceland
14 October 2016 India A
14 October 2016 Indonesia 17+
4 November 2016 Ireland
27 October 2016 Israel 14
27 October 2016 Italy
21 January 2017 Japan
27 October 2016 Kazakhstan
27 October 2016 Kuwait
28 October 2016 Latvia 12+
27 October 2016 Lebanon
28 October 2016 Lithuania
13 October 2016 Macao C
20 October 2016 Malaysia
4 November 2016 Mexico
3 November 2016 Netherlands
3 November 2016 New Zealand R16
13 October 2016 North Macedonia
2 December 2016 Norway 15
27 October 2016 Panama
27 October 2016 Paraguay
20 October 2016 Peru
2 November 2016 Philippines
28 October 2016 Poland 18
3 November 2016 Portugal
28 October 2016 Romania
3 November 2016 Serbia
13 October 2016 Singapore
27 October 2016 Slovakia
20 October 2016 Slovenia
28 October 2016 South Africa 16
13 October 2016 South Korea 15
21 October 2016 Spain
4 November 2016 Sweden
2 November 2016 Switzerland
14 October 2016 Taiwan, Province of China
13 October 2016 Thailand 15
28 October 2016 Turkey 16+
27 October 2016 UAE
14 October 2016 USA
3 November 2016 Ukraine
27 October 2016 Uruguay
27 October 2016 Uzbekistan
28 October 2016 Venezuela
14 October 2016 Viet Nam
MPAA R
Budget $44,000,000
Worldwide Gross $155,560,045
Production Warner Bros., RatPac-Dune Entertainment, Electric City Entertainment
Also known as
The Accountant, El contador, Расплата, A könyvelő, Audiitor, Cifre periculoase, Contabilul, Contabilul: Cifre periculoase, El comptable, El contable, Grāmatvedis, Hesaplaşma, Hisobchi, Księgowy, Le comptable, Mật Danh: Kế Toán, Mr Wolff, Mühasib, O Contador, Računovođa, Računovodja, Ro'eh ha'kheshbon, Sąskaitininkas, The Accountant - Acerto de Contas, The Accountant: Cifre periculoase, The Consultant, Účtovník, Zúčtování, Ο λογιστής, Аудитор, Бухгалтар, Бухгалтер, Жаза, Рачуновођа, Счетоводителят, ザ・コンサルタント, 会计刺客, 會計師
Director
Gavin O'Connor
Gavin O'Connor
Cast
Ben Affleck
Ben Affleck
Anna Kendrick
Anna Kendrick
Jon Bernthal
Jon Bernthal
J.K. Simmons
J.K. Simmons
John Lithgow
John Lithgow
Cast and Crew
Film rating

7.6
58 votes
7.3 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  874 In the Drama genre  410 In films of USA  546
Film Reviews
Vitale Marina 11 December 2016, 23:40
Странный постер фильма, этот постер не о фильме. Правильнее было опубликовать другой вариант.
Vitale Marina 11 December 2016, 23:43
Отличный фильм!
The Accountant - trailer in russian 2
The Accountant Trailer in russian 2
The Accountant - trailer in russian
The Accountant Trailer in russian
Stills
