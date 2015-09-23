Menu
Russian
Poster of Two Friends
6.1 IMDb Rating: 5.9
Two Friends

Two Friends

Les deux amis 18+
Synopsis

Two best friends have their relationship tested when Abel tries to help his friend Clement with the latter's love interest Mona.
Two Friends - trailer
Two Friends  trailer
Country France
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2015
World premiere 23 September 2015
Release date
24 March 2016 Russia A-One Films 16+
24 March 2016 Belarus
23 September 2015 France
4 July 2019 Italy
24 March 2016 Kazakhstan
24 March 2016 Ukraine
Production Les Films des Tournelles, Arte France Cinéma, Cofinova 11
Also known as
Les deux amis, Two Friends, Doi prieteni, Dois Amigos, Due amici, Dva druga, Dwóch przyjaciół, Los dos amigos, Os Dois Amigos, Zwei Freunde, Друзья
Director
Louis Garrel
Cast
Louis Garrel
Golshifteh Farahani
Golshifteh Farahani
Mahaut Adam
Pierre Maillet
Christelle Deloze
Film rating

6.1
11 votes
5.9 IMDb
Quotes
Mona Dessaint I'm very free, but not for him.
Abel "Well free"? What does it mean?
Mona Dessaint That my life is complicated, it has no place for anyone. Especially for those who insist.
Two Friends - trailer
Two Friends Trailer
Two Friends - переведенный trailer
Two Friends Переведенный trailer
