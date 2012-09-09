Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Patience Stone
7.0
The Patience Stone - Trailer
Kinoafisha Films The Patience Stone
7.0

The Patience Stone

, 2012
The Patience Stone
Afghanistan, France, Germany, Great Britain / War, Drama / 18+
Trailers
Poster of The Patience Stone
7.0
The Patience Stone - Trailer
The Patience Stone  Trailer

Synopsis

In a war ridden country a woman watches over the husband reduced to a vegetable state by a bullet in the neck, abandoned by Jihad companions and brothers. One day, the woman decides to say things to him she could never have done before.

Cast

Golshifteh Farahani
Golshifteh Farahani
La femme
Hamid Djavadan
Hamid Djavadan
L'homme
Hassina Burgan
La tante
Massi Mrowat
Le jeune soldat
Mohamed Al Maghraoui
Le mollah
Malak Djaham Khazal
Le voisine
Faiz Fazli
Homme armé
Mohcine Malzi
Homme turban 2
Hatim Seddiki
Homme turban 1
Amine Ennaji
Homme turban 3
Director Atiq Rahimi
Writer Jean-Claude Carrière, Atiq Rahimi
Composer Max Richter
Cast and Crew

Film details

Country Afghanistan / France / Germany / Great Britain
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2012
World premiere 9 September 2012
Release date
9 September 2012 Russia Кино без границ 16+
20 March 2013 Belgium
21 August 2014 Brazil
20 February 2013 France
10 October 2013 Germany
25 April 2013 Greece
28 March 2013 Italy
9 September 2012 Kazakhstan
21 February 2013 Netherlands
13 December 2013 Sweden
14 August 2013 USA
9 September 2012 Ukraine
MPAA R
Worldwide Gross $654,587
Production The Film, Razor Film Produktion GmbH, Corniche Media
Also known as
Syngué sabour, pierre de patience, The Patience Stone, A Pedra de Paciência, Come pietra paziente, Ev'en ha'sovlanout, Kamień cierpliwości, La pedra de la paciència, La piedra de la paciencia, Pierre de patience, Sang-e saboor, Stein der Geduld, Syngue Sabour, Syngué Sabour - Pierre de patience, Tålamodets sten, Tålmodighetens sten, Η πέτρα της υπομονής, Камень терпения, 忍石, Sabır Taşı, I petra tis ypomonis, سنگ صبور, Kamien cierpliwosci, Synghe Sabour

Film rating

7.0
Rate 14 votes
7.1 IMDb

Film Trailers

All trailers
The Patience Stone - Trailer
The Patience Stone Trailer
All trailers All Top Trailers on Our Channel
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Patience Stone

Girls of the Sun
Girls of the Sun Drama
2018, France / Belgium / Georgia / Switzerland
6.0
Just Like a Woman
Just Like a Woman Drama
2012, USA / France / Great Britain
5.0
Chicken with Plums
Chicken with Plums Drama
2012, France / Germany / Belgium
6.0
Two Friends
Two Friends Romantic
2015, France
6.0
About Elly
About Elly Mystery
2009, Iran / France
7.0
Mim Mesle Madar
Mim Mesle Madar Romantic
2006, Iran
7.0
Osama
Osama Drama
2003, Netherlands / Ireland / Japan / Afghanistan / Iran
7.0
Paterson
Paterson Drama
2016, USA
7.0
Frère et soeur
Frère et soeur Drama
2022, France
5.0
Rosewater
Rosewater Drama
2014, USA
6.0
Body of Lies
Body of Lies Drama
2008, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more