5.3 IMDb Rating: 5.5
Kinoafisha Films The Crusade

The Crusade

La croisade 18+
The Crusade - trailer in russian
The Crusade  trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 7 minutes
Production year 2021
Online premiere 21 July 2022
World premiere 12 July 2021
Release date
21 April 2022 Russia A-One Films 12+
11 August 2022 Brazil 14
25 November 2021 Czechia
22 December 2021 France
21 April 2022 Kazakhstan 16+
26 August 2022 Latvia N7
26 August 2022 Lithuania N13
22 April 2022 Spain
Worldwide Gross $67,047
Production Why Not Productions, Canal+, Ciné+
Also known as
La croisade, The Crusade, A Cruzada, Cruciada copiilor, Kurtarıcı, La crociata, La Cruzada, See uus maailm, Um Pequeno Grande Plano, Un pequeño gran plan, Un pequeño plan... como salvar el planeta, Кръстоносният поход, Этот новый мир
Director
Louis Garrel
Louis Garrel
Cast
Laetitia Casta
Laetitia Casta
Louis Garrel
Louis Garrel
Joseph Engel
Joseph Engel
Ilinka Lony
Ilinka Lony
Julia Boème
Julia Boème
Cast and Crew
Film rating

5.3
Rate 12 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Film Trailers All trailers
The Crusade - trailer in russian
The Crusade Trailer in russian
Stills
