5.3
IMDb Rating: 5.5
Rate
Best Comedies
Kinoafisha
Films
The Crusade
The Crusade
La croisade
18+
Comedy
The Crusade
Country
France
Runtime
1 hour 7 minutes
Production year
2021
Online premiere
21 July 2022
World premiere
12 July 2021
Release date
21 April 2022
Russia
A-One Films
12+
11 August 2022
Brazil
14
25 November 2021
Czechia
22 December 2021
France
21 April 2022
Kazakhstan
16+
26 August 2022
Latvia
N7
26 August 2022
Lithuania
N13
22 April 2022
Spain
Worldwide Gross
$67,047
Production
Why Not Productions, Canal+, Ciné+
Also known as
La croisade, The Crusade, A Cruzada, Cruciada copiilor, Kurtarıcı, La crociata, La Cruzada, See uus maailm, Um Pequeno Grande Plano, Un pequeño gran plan, Un pequeño plan... como salvar el planeta, Кръстоносният поход, Этот новый мир
Director
Louis Garrel
Cast
Laetitia Casta
Louis Garrel
Joseph Engel
Ilinka Lony
Julia Boème
Cast and Crew
Similar films for The Crusade
4.1
A Woman as a Friend
(2014)
6.2
A Faithful Man
(2019)
6.1
Two Friends
(2015)
5.3
Do Not Disturb
(2012)
6.2
Rifkin's Festival
(2020)
5.1
False Confessions
(2016)
5.7
French Women
(2013)
5.3
The Three-Way Wedding
(2010)
5.9
A Castle in Italy
(2013)
5.9
Face
(2009)
6.7
Astérix et Obélix contre César
(1999)
6.7
Forever Young
(2022)
Film rating
5.3
Rate
12
votes
5.5
IMDb
Place in the rating
Best Comedies
