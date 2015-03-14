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Poster of Just Jim
5.8
Kinoafisha Films Just Jim
5.8

Just Jim

, 2015
Just Jim
Great Britain / Comedy / 18+
Poster of Just Jim
5.8

Synopsis

A Welsh teenager will become the cool kid of the town if a deal is made with his new American neighbour.

Cast

Emile Hirsch
Emile Hirsch
Dean
Craig Roberts
Jim
Sai Bennett
Michelle
Richard Harrington
Richard Harrington
Headmaster
Trystan Gravelle
Trystan Gravelle
John
Mark Lewis Jones
Mark Lewis Jones
Donald
Darragh Mortell
Claire Cage
Waitress
Nia Roberts
Mum
Aneirin Hughes
Dad
Helen Griffin
Beatrice
Matthew Aubrey
Leon
Director Craig Roberts
Writer Craig Roberts
Composer Michael Price
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2015
World premiere 14 March 2015
Release date
14 March 2015 Russia 12+
25 September 2015 Great Britain
14 March 2015 Kazakhstan
14 March 2015 Ukraine
Production BBC Film, British Film Institute (BFI), Edicis
Also known as
Just Jim, Csak Jim, Doar Jim, Sadece Jim, Просто Джим, 我是吉姆

Film rating

5.8
Rate 12 votes
5.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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