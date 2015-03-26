Cast
Aleksey Emtsov
Traktirshchik
Aleksey Ivashchenko
Pisar
Cast and Crew
Director
Sergey Seryogin
Writer
Yelena Qabets, Sergey Seryogin, Anatoliy Vologdin
Composer
Dmitriy Rybnikov
Animated film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 16 minutes
Production year
2015
World premiere
26 March 2015
Release date
|26 March 2015
|Russia
| КароПрокат
|6+
|26 March 2015
|Belarus
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|26 March 2015
|Kazakhstan
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|26 March 2015
|Ukraine
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Budget
65,000,000 RUR
Worldwide Gross
$8,442,829
Production
Master Film
Also known as
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya, Czarodziej równowagi. Tajemnica Wiezy Suchariewa, Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни, Wizard of Balance. The Magic Tower