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Poster of Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya
4.9
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya - Trailer
Kinoafisha Films Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya
4.9

Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya

, 2015
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya
Russia / Animation, Fantasy, History / 18+
Trailers
Poster of Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya
4.9
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya - Trailer
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya  Trailer

Cast

Olga Shorokhova
Olga Shorokhova
Diomid Vinogradov
Diomid Vinogradov
Aleksandr Taranzhin
Vadim Demchog
Vadim Demchog
Fioletovyy
Stanislav Duzhnikov
Stanislav Duzhnikov
Pyotr Velikiy
Evgeniya Dmitrieva
Evgeniya Dmitrieva
Larisa Brokhman
Larisa Brokhman
Torgovka
Prochor Aleksandrovitsj Tsjechovskoy
Prochor Aleksandrovitsj Tsjechovskoy
Petya
Aleksandr Chutko
Kapral
Aleksey Emtsov
Traktirshchik
Sergey Gabrielyan
Sergey Gabrielyan
Voron
Aleksey Ivashchenko
Pisar
Director Sergey Seryogin
Writer Yelena Qabets, Sergey Seryogin, Anatoliy Vologdin
Composer Dmitriy Rybnikov
Cast and Crew

Animated film details

Country Russia
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 2015
World premiere 26 March 2015
Release date
26 March 2015 Russia КароПрокат 6+
26 March 2015 Belarus
26 March 2015 Kazakhstan
26 March 2015 Ukraine
Budget 65,000,000 RUR
Worldwide Gross $8,442,829
Production Master Film
Also known as
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya, Czarodziej równowagi. Tajemnica Wiezy Suchariewa, Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни, Wizard of Balance. The Magic Tower

Cartoon rating

4.9
Rate 14 votes
5.5 IMDb
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Best Animated Films  Best Russian Films 
Updated 6 May 2025

Film Trailers

All trailers
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya - Trailer
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya Trailer
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya - Teaser
Tayna Sukharevoy bashni. Charodey ravnovesiya Teaser
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