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Poster of Shoot to Kill
6.8
Kinoafisha Films Shoot to Kill
6.8

Shoot to Kill

, 1988
Shoot to Kill
USA / Thriller, Adventure, Crime, Drama, Action / 18+
Poster of Shoot to Kill
6.8

Synopsis

An FBI agent teams up with a tracker to pursue a murderer after he vanishes into the mountains and infiltrates a hiking group.

Cast

Sidney Poitier
Sidney Poitier
Warren Stantin
Tom Berenger
Tom Berenger
Jonathan Knox
Clancy Brown
Clancy Brown
Steve
Andrew Robinson
Harvey
Kevin Scannell
Ben
Frederick Coffin
Ralph
Robert Lesser
Minelli
Richard Masur
Norman
Kirstie Alley
Kirstie Alley
Sarah Rennell
Michael MacRae
Fournier
Director Roger Spottiswoode
Writer Daniel Petrie Jr., Harv Zimmel, Michael Burton
Composer John Scott
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1988
World premiere 12 February 1988
Release date
12 February 1988 Russia 16+
3 August 1988 France
3 August 1988 Germany
1 July 1988 Great Britain
18 June 1988 Japan
12 February 1988 Kazakhstan
12 February 1988 USA
12 February 1988 Ukraine
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $29,300,090
Production Touchstone Pictures, Silver Screen Partners III, Century Park Pictures
Also known as
Shoot to Kill, Deadly Pursuit, Mörderischer Vorsprung, Persecución mortal, Randonnée pour un tueur, Skjut för att döda, Atirando para Matar, Atirar a Matar, Dispara a matar, Dødsjakten, Foniki katadioxi, Gyilkos lövés, Jagten på en morder, Mountain king, Mountain Man, Ohtlik jälitus, Ölni vagy meghalni, Pucaj da ubiješ, Rukojmí pro vraha, Smrt v patách, Smrť v pätách, Sulle tracce dell'assassino, Tarkoituksena tappaa, Thanasimi katadioxi, W pogoni za śmiercią, Φονική καταδίωξη, Вогонь на ураження, Огонь на поражение, Стреляй, за да убиеш, 影なき男（1987）, 雪山怒吼大追緝, 黑人警探, 影なき男

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.8 IMDb

Quotes

[Stantin has just scared a grizzly bear away]
Jonathan Knox I've never seen a grizzly just turn and run like that.
Warren Stantin Everybody else up here acts like they've never seen a black man before. Why should the bear be different?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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