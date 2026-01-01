Also known as

Shoot to Kill, Deadly Pursuit, Mörderischer Vorsprung, Persecución mortal, Randonnée pour un tueur, Skjut för att döda, Atirando para Matar, Atirar a Matar, Dispara a matar, Dødsjakten, Foniki katadioxi, Gyilkos lövés, Jagten på en morder, Mountain king, Mountain Man, Ohtlik jälitus, Ölni vagy meghalni, Pucaj da ubiješ, Rukojmí pro vraha, Smrt v patách, Smrť v pätách, Sulle tracce dell'assassino, Tarkoituksena tappaa, Thanasimi katadioxi, W pogoni za śmiercią, Φονική καταδίωξη, Вогонь на ураження, Огонь на поражение, Стреляй, за да убиеш, 影なき男（1987）, 雪山怒吼大追緝, 黑人警探, 影なき男

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