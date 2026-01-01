ProductionTouchstone Pictures, Silver Screen Partners III, Century Park Pictures
Also known as
Shoot to Kill, Deadly Pursuit, Mörderischer Vorsprung, Persecución mortal, Randonnée pour un tueur, Skjut för att döda, Atirando para Matar, Atirar a Matar, Dispara a matar, Dødsjakten, Foniki katadioxi, Gyilkos lövés, Jagten på en morder, Mountain king, Mountain Man, Ohtlik jälitus, Ölni vagy meghalni, Pucaj da ubiješ, Rukojmí pro vraha, Smrt v patách, Smrť v pätách, Sulle tracce dell'assassino, Tarkoituksena tappaa, Thanasimi katadioxi, W pogoni za śmiercią, Φονική καταδίωξη, Вогонь на ураження, Огонь на поражение, Стреляй, за да убиеш, 影なき男（1987）, 雪山怒吼大追緝, 黑人警探, 影なき男
Film rating
6.8
Rate11 votes
6.8IMDb
Stills
Quotes
[Stantin has just scared a grizzly bear away]
Jonathan KnoxI've never seen a grizzly just turn and run like that.
Warren StantinEverybody else up here acts like they've never seen a black man before. Why should the bear be different?
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.