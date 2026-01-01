Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Escape from New York
6.8
Kinoafisha Films Escape from New York
6.8

Escape from New York

, 1981
Escape from New York
USA, Great Britain / Action, Sci-Fi / 18+
Poster of Escape from New York
6.8

Synopsis

In 1997, when the U.S. president crashes into Manhattan, now a giant maximum security prison, a convicted bank robber is sent in to rescue him.

Cast

Kurt Russell
Kurt Russell
Snake Plissken
Lee Van Cleef
Hauk
Ernest Borgnine
Cabbie
Isaac Hayes
Isaac Hayes
The Duke
Donald Pleasence
President
Season Hubley
Girl in Chock Full O'Nuts
Harry Dean Stanton
Harry Dean Stanton
Harold 'Brain' Hellman
Adrienne Barbeau
Adrienne Barbeau
Maggie
Tom Atkins
Rehme
Charles Cyphers
Secretary of State
Director John Carpenter
Writer Nick Castle, John Carpenter
Composer John Carpenter, Alan Howarth
Cast and Crew

Film details

Country USA / Great Britain
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 1981
World premiere 1 April 1981
Release date
26 August 2021 Russia 16+
8 October 1981 Australia
20 May 1982 Brazil
11 December 2020 Finland
24 June 1981 France
3 September 1981 Germany
24 September 1981 Great Britain
4 December 1981 Greece
10 July 1988 Hungary
25 September 1981 Ireland
6 November 1981 Italy
23 May 1981 Japan
21 May 1981 Kazakhstan
13 August 1981 Netherlands
18 September 1981 Portugal
23 May 1981 Romania 18+
15 September 1981 Spain
27 July 1981 Sweden
26 June 1981 USA
21 May 1981 Ukraine
MPAA R
Budget $6,000,000
Worldwide Gross $25,280,125
Production AVCO Embassy Pictures, International Film Investors, Goldcrest Films International
Also known as
Escape from New York, New York 1997, Escape de Nueva York, Die Klapperschlange, Flykten från New York, Побег из Нью-Йорка, 1997: Escape de Nueva York, 1997: fuga da New York, 1997: Rescate en Nueva York, 1997. Escape de Nueva York, 1997... Rescate en Nueva York, Beg iz New Yorka, Bijeg iz New Yorka, Escape from New York City, Evadare din New York, Flugtaktion New York, Flukten fra New York, Fuga de Nova York, Ha-Briha M'New-York, John Carpenter's Escape from New York, Menekülés New Yorkból, New York'tan Kaçış, New-York 1997, Njujork 1997, Nova Iorque 1997, Nova York 1997, Nyu-Yorkdan qaçın, Nyu-Yorkdan qochis, Pabegimas iš Niujorko, Pako New Yorkista, Trốn Thoát Khỏi New York, Ucieczka z Nowego Jorku, Útek z New Yorku, Útěk z New Yorku, Απόδραση από τη Νέα Υόρκη, Бекство из Њујорка, Бягство от Ню Йорк, Втеча з Нью-Йорка, Нью-Йорктен қашу, Њујорк 1997, ニューヨーク1997, 紐約大逃亡, 1997 - Fuga da New York, New York'dan Qaçış, 뉴욕 탈출, 코브라 22시

Film rating

6.8
Rate 14 votes
7.1 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Escape from New York

Escape from L.A.
Escape from L.A. Action, Adventure, Sci-Fi
1996, USA
6.0
Ghosts of Mars
Ghosts of Mars Action, Horror, Sci-Fi
2001, USA
5.0
Dark Star
Dark Star Sci-Fi
1974, USA
6.0
They Live
They Live Horror, Sci-Fi, Action
1988, USA
7.0
The Thing
The Thing Horror, Sci-Fi
1982, USA
8.0
Starman
Starman Romantic, Sci-Fi
1984, USA
7.0
Vampires
Vampires Action, Horror, Thriller
1998, USA / Japan
6.0
Big Trouble in Little China
Big Trouble in Little China Fantasy, Action, Adventure, Comedy
1985, USA
7.0
Territory 8
Territory 8 Sci-Fi, Thriller, Drama
2013, USA
2.0
In the Mouth of Madness
In the Mouth of Madness Drama, Horror, Mystery
1995, USA
7.0
Highlander
Highlander Action, Fantasy
1986, Great Britain / USA
7.0
Mad Max Beyond Thunderdome
Mad Max Beyond Thunderdome Action, Adventure, Sci-Fi
1985, USA / Australia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Robonyanya
Robonyanya
2026, Russia, Comedy, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Colony
Colony
2026, South Korea, Action, Horror, Thriller
Pressure
Pressure
2026, Great Britain, Drama, War, History
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Evolution
Evolution
2026, Spain, Animation
The Devil Wears Prada 2
The Devil Wears Prada 2
2026, USA, Comedy, Drama
In the Grey
In the Grey
2025, Great Britain / USA, Action, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more