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Poster of They Live
7.3
Kinoafisha Films They Live
7.3

They Live

, 1988
They Live
USA / Horror, Sci-Fi, Action / 18+
Poster of They Live
7.3

Cast

Keith David
Keith David
Frank
Meg Foster
Meg Foster
Holly
Peter Jason
Peter Jason
Gilbert
Sy Richardson
Sy Richardson
Black Revolutionary
Susan Barnes
Brown Haired Woman
Roddy Piper
Nada
George 'Buck' Flower
Drifter
Raymond St. Jacques
Street Preacher
Jason Robards III
Family Man
John Lawrence
Bearded Man
Director John Carpenter
Writer Ray Nelson, John Carpenter
Composer John Carpenter, Alan Howarth
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 1988
World premiere 4 November 1988
Release date
18 May 1989 Australia
1 December 1989 Brazil
4 November 1988 Canada 14A
19 April 1989 France
4 May 1989 Germany
22 June 1989 Great Britain
23 June 1989 Ireland
14 April 1989 Italy
28 January 1989 Japan G
1 December 1989 Mexico
15 June 1989 Netherlands
19 May 1989 Portugal
12 June 1992 Spain
23 November 1988 USA
MPAA R
Budget $4,000,000
Worldwide Gross $13,452,584
Production Alive Films, Larry Franco Productions
Also known as
They Live, Sobreviven, ¡Sobreviven!, Eles Vivem, Invasion Los Angeles, John Carpenter's Sie leben, John Carpenter's They Live, Oni žive, Chúng Nó Sống, Ei traiesc, Elpusztíthatatlanok, Essi vivono, Están vivos, İçimizdəki yadlar, Jie gyvi, John Carpenterin Pahan kehä, John Nada - De hel breekt los, Nad elavad, Ők élnek, Oni žijí!, Oni žijú!, Oni živijo, Oni żyją, Oramizdagi begonalar, Paha kehä, Pahan kehä, Sie leben, Sie leben!, Skjulte fjender, They're Not Dead, But They're Not Human!, X光人, Yaşıyorlar, Zei ribu, Zoun anamesa mas, Ζουν ανάμεσά μας, Арамыздағы бөтендер, Вони серед нас, Олар өмір сүреді, Они живе, Они живут, Те живеят, Чyжие среди нас, Чужі серед нас, ゼイリブ, John Nada: De Hel Breekt Los, Вони живі, They Live!, Yaşayırlar, Чужие среди нас, Ζουν Ανάμεσα Μας

Film rating

7.3
Rate 12 votes
7.2 IMDb
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Updated 3 March 2026
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soundtrack They Live
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