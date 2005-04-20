Menu
The Last Sunset

Country USA
Runtime 1 hour 52 minutes
Production year 1961
World premiere 7 June 1961
Release date
20 April 2005 France
19 June 1961 Germany 12
7 June 1961 USA
Budget $3,500,000
Production Brynaprod
Also known as
The Last Sunset, El Perdido, El último atardecer, Poslední západ slunce, Posledný západ slnka, Posljednji sumrak, Az utolsó napnyugta, Den sista solnedgången, Drijfzand der begeerte, Duelo ao Pôr do Sol, Güneş batarken, L'occhio caldo del cielo, L'últim capvespre, Mannen utan nåd, O Último Por-do-Sol, Ostatni zachód słońca, Poslednji sumrak, Poslednji zalazak, Siste solnedgang, Storm over Rio Grande, Sundown at Crazy Horse, The Day of the Gun, The Hot Eye of Heaven, To teleftaio iliovasilema, Ùltimo atardecer, Ultimul apus de soare, Viimeinen auringonlasku, Последний закат, Последният залез, Последњи залазак сунца/Poslednji zalazak sunca, Последњи сумрак/Poslednji sumrak, ガン・ファイター
Director
Robert Aldrich
Cast
Rock Hudson
Kirk Douglas
Kirk Douglas
Dorothy Malone
Dorothy Malone
Joseph Cotten
Joseph Cotten
Carol Lynley
Similar films for The Last Sunset
Last Train from Gun Hill 7.3
Last Train from Gun Hill (1959)
Vera Cruz 7.0
Vera Cruz (1954)
Lonely Are the Brave 7.6
Lonely Are the Brave (1962)
Shoot Out 6.2
Shoot Out (1971)
Young Sinners 7.1
Young Sinners (1958)
Gunfight at the O.K. Corral 7.2
Gunfight at the O.K. Corral (1957)
At Gunpoint 6.3
At Gunpoint (1955)
4 for Texas 5.6
4 for Texas (1963)
The Indian Fighter 5.9
The Indian Fighter (1955)
The Frisco Kid 6.6
The Frisco Kid (1979)
Posse 6.5
Posse (1975)
The Villain 6.1
The Villain (1979)

Belle Breckenridge To me, it always seems like it's the women who keep on living. Men kill or get killed and women bury them. We're professional survivors.
