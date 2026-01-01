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Poster of 4 for Texas
5.6
Kinoafisha Films 4 for Texas
5.6

4 for Texas

, 1963
4 for Texas
USA / Comedy, Western / 18+
Poster of 4 for Texas
5.6

Synopsis

Zack Thomas is a tough guy who hooks up with Joe Jarrett to open a casino.

Cast

Frank Sinatra
Frank Sinatra
Zack Thomas
Dean Martin
Dean Martin
Joe Jarrett
Anita Ekberg
Anita Ekberg
Elya Carlson
Ursula Andress
Ursula Andress
Maxine Richter
Charles Bronson
Matson
Victor Buono
Harvey Burden
Edric Connor
Prince George
Nick Dennis
Angel
Richard Jaeckel
Pete Mancini
Mike Mazurki
Chad
Director Robert Aldrich
Writer Teddi Sherman, Robert Aldrich
Composer Nelson Riddle
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 1963
World premiere 18 December 1963
Release date
14 February 1964 Germany
16 February 1964 Great Britain
15 May 1964 Ireland PG
21 December 1963 Japan
25 December 1963 USA
Budget $4,520,000
Production The Sam Company
Also known as
4 for Texas, Cuatro por Texas, 4 du Texas, Four for Texas, Quatre du Texas, Vier für Texas, 4 för Texas, 4 gia to Texas, 4 Heróis do Texas, 4 Teksasista, 4 Teksaslı, 4 tíos de Texas, 4 για το Τέξας, Cei patru din Texas, Cetvero za Teksas, Cuatro tíos de Texas, Czworo z Teksasu, Düşman Arkadaşlar, Fire for Texas, I 4 del Texas, Két pár texasi, Ketvertas iš Teksaso, Los cuatro de Texas, Négyen Texasért, Os Quatro Heróis do Texas, Patru pentru Texas, Quatre tipus de Texas, Quatro Leões do Texas, Quatro no Texas, Tekisasu no shinin, Two for Texas, Τέσσερις για το Τέξας, Тексаската четворка, Четверо из Техаса, テキサスの四人, Négyen Texasból, Čtyři z Texasu, 4 für Texas

Film rating

5.6
Rate 11 votes
5.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Zack Thomas They tell me them boots ain't built for walking.
Joe Jarrett They ain't exactly house slippers
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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