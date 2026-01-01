Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Young Caruso
5.7
Kinoafisha Films The Young Caruso
5.7

The Young Caruso

, 1951
Enrico Caruso: leggenda di una voce
Italy / Biography, Musical, Drama / 18+
Poster of The Young Caruso
5.7

Cast

Ermanno Randi
Enrico Caruso
Gina Lollobrigida
Gina Lollobrigida
Stella
Lamberto Picasso
Il maestro Vergine
Ciro Scafa
Luigi Gregorio Proboseide
Carlo Sposito
Giovanni "Gianni" Palma
Maurizio Di Nardo
Enrico Caruso da bambino
Gaetano Verna
Il padre di Caruso
Maria von Tasnady
La madre di Caruso
Nerio Bernardi
Francesco Zucchi
Gino Saltamerenda
Gian Paolo Rosmino
Goffredo
Director Giacomo Gentilomo
Writer Frank Thieß, Giacomo Gentilomo, Maleno Malenotti, Fulvio Palmieri
Composer Carlo Franci
Cast and Crew

Film details

Country Italy
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1951
World premiere 5 August 1951
Release date
7 March 1952 Belgium
2 July 1952 Denmark
23 January 1953 Finland
20 May 1953 France
5 August 1951 Italy
13 March 1953 Portugal
13 July 1953 South Africa
26 December 1952 Sweden
18 April 1956 Turkey
2 September 1953 USA
16 December 1952 USSR
Production Asso Film
Also known as
Enrico Caruso - Leggenda di una voce, Enrico Caruso, The Young Caruso, Caruso, Caruso, legenda unei vieți, Caruso, légende d'une voix, Caruso, leyenda de una voz, Caruso: A Lenda de uma Voz, Den unge Caruso, Enrico Caruso - sankaritenori, Enrico Caruso: A legendás hang, I zoi tou Caruso, Karuso'nun ilk aşkı, Leyenda de una voz (Enrico Caruso), Wunder einer Stimme - Enrico Caruso, Молодой Карузо, Leyenda de una voz, Enrico Caruso: A Lenda de uma Voz

Film rating

5.7
Rate 15 votes
5.7 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
The Amazing Digital Circus: The Last Act
The Amazing Digital Circus: The Last Act
2026, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy, Detective, Sci-Fi, Horror, Drama
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more