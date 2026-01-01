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Poster of Harold and Maude
7.9
Kinoafisha Films Harold and Maude
7.9

Harold and Maude

, 1971
Harold and Maude
USA / Romantic, Comedy / 18+
Poster of Harold and Maude
7.9

Synopsis

Young, rich, and obsessed with death, Harold finds himself changed forever when he meets lively septuagenarian Maude at a funeral.

Cast

Ruth Gordon
Maude Chardin
Bud Cort
Harold Chasen
Vivian Pickles
Mrs. Chasen
Cyril Cusack
Glaucus
Charles Tyner
Uncle Victor
Ellen Geer
Sunshine Doré
Eric Christmas
Priest
G. Wood
Psychiatrist
Judy Engles
Candy Gulf
Shari Summers
Edith Phern
Director Hal Ashby
Writer Colin Higgins
Composer Cat Stevens
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1971
World premiere 20 December 1971
Release date
20 December 1971 Russia 12+
20 December 1971 Canada
22 October 1973 Denmark
20 April 1973 Finland
23 August 1972 France
20 December 1971 Germany
27 January 1972 Great Britain 15
21 February 1974 Hong Kong
6 July 1973 Ireland 15
22 April 1974 Italy
21 October 1972 Japan PG12
20 December 1971 Kazakhstan
31 October 1974 Mexico
6 June 1973 Sweden
20 December 1971 Turkey
20 December 1971 USA
20 December 1971 Ukraine
21 June 1974 Uruguay
MPAA PG
Budget $1,200,000
Worldwide Gross $4,992
Production Paramount Pictures, Mildred Lewis and Colin Higgins Productions
Also known as
Harold and Maude, Harold und Maude, Enséñame a vivir, Harold et Maude, Harold i Maude, Ensina-me a Viver, Harold a Maude, Harold og Maude, Гарольд и Мод, Харолд и Мод, Enseñame a vivir, Harold å Maude, Harold e Maude, Harold en Maude, Harold és Maude, Harold ja Maude, Harold och Maude, Harold si Maude, Harold và Maude, Harold ve Maude, Harold y Maude, Haroldas ir Modė, Harorudo to Môdo/Shônen wa niji o wataru, Τα τρελλά καπρίτσια του Χάρολντ, Χάρολντ & Μωντ, Χάρολντ και Μωντ, Гарольд і Мод, ハロルドとモード　少年は虹を渡る, 哈洛與茂德, 哈洛与慕德, 해롤드와 모드, 哈洛与茂德, Harold & Maude

Film rating

7.9
Rate 14 votes
7.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Maude Harold, *everyone* has the right to make an ass out of themselves. You just can't let the world judge you too much.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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