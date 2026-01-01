ProductionParamount Pictures, Mildred Lewis and Colin Higgins Productions
Also known as
Harold and Maude, Harold und Maude, Enséñame a vivir, Harold et Maude, Harold i Maude, Ensina-me a Viver, Harold a Maude, Harold og Maude, Гарольд и Мод, Харолд и Мод, Enseñame a vivir, Harold å Maude, Harold e Maude, Harold en Maude, Harold és Maude, Harold ja Maude, Harold och Maude, Harold si Maude, Harold và Maude, Harold ve Maude, Harold y Maude, Haroldas ir Modė, Harorudo to Môdo/Shônen wa niji o wataru, Τα τρελλά καπρίτσια του Χάρολντ, Χάρολντ & Μωντ, Χάρολντ και Μωντ, Гарольд і Мод, ハロルドとモード 少年は虹を渡る, 哈洛與茂德, 哈洛与慕德, 해롤드와 모드, 哈洛与茂德, Harold & Maude