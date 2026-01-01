Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Conversation
6.3
Kinoafisha Films The Conversation
6.3

The Conversation

, 1974
Sleduyu svoim kursom
USSR / History, War / 18+
Poster of The Conversation
6.3

Cast

Uldis Lieldidžs
Sergey Mikhaylovich Eltsov
Sergey Martynov
Sergey Martynov
Andrey Peresvetov
Igor Komarov
Yevgeniy Nikolayevich Chekrygin
Valentina Yegorenkova
Lyudmila
Yekaterina Krupennikova
Masha Bondarenko
Yuriy Orlov
Aleksey Gontarev
Oleg Korchikov
Oleg Korchikov
Mayor
Elguja Burduli
Arakelov
Vladimir Marchenko
Shchukin
Valentin Kostyuchenkov
Lebedev
Director Vadim Lysenko, Francis Ford Coppola
Writer Eduard Taluntis
Composer David Shire, Yevgeni Stikhin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 1974
World premiere 7 April 1974
Release date
9 June 1975 Russia
26 September 1974 Argentina
15 August 2002 Australia
3 January 1975 Belgium
17 October 1974 Brazil
12 April 1974 Canada
30 August 1974 Denmark
24 January 1975 Finland
25 October 2000 France
26 March 1976 Germany
8 March 2002 Great Britain
15 October 1974 Greece
17 July 1975 Hungary
25 April 1975 Ireland
24 September 1974 Italy
26 November 1974 Japan
1 August 1974 Netherlands
16 June 1975 Poland
23 March 1983 Portugal
21 December 1974 Spain
25 December 1974 Sweden
7 April 1974 USA
13 October 1975 Uruguay
MPAA PG
Production Odessa Film Studios
Also known as
Sleduyu svoim kursom, Следую своим курсом, Követem a kijelölt irányt

Film rating

6.3
Rate 10 votes
5.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for The Conversation

Twixt
Twixt Thriller, Horror
2011, USA
5.0
Tetro
Tetro Drama
2009, USA / Argentina / Spain / Italy
6.0
Rumble Fish
Rumble Fish Drama
1983, USA
7.0
Blow Out
Blow Out Thriller, Crime
1981, USA
7.0
Being There
Being There Drama, Comedy
1979, USA
7.0
Days of Heaven
Days of Heaven Drama
1978, USA
7.0
Marathon Man
Marathon Man Thriller, Crime
1976, USA
7.0
All the President's Men
All the President's Men History, Thriller, Drama
1976, USA
8.0
Dog Day Afternoon
Dog Day Afternoon Drama, Thriller, Crime
1975, USA
7.0
Three Days of the Condor
Three Days of the Condor Drama, Crime, Thriller
1975, USA
7.0
The Parallax View
The Parallax View Drama, Thriller
1974, USA
7.0
Badlands
Badlands Drama, Thriller, Adventure, Romantic
1973, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more