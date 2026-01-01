Cast
Uldis Lieldidžs
Sergey Mikhaylovich Eltsov
Yuriy Orlov
Aleksey Gontarev
Valentin Kostyuchenkov
Lebedev
Cast and Crew
Writer
Eduard Taluntis
Composer
David Shire, Yevgeni Stikhin
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 23 minutes
Production year
1974
World premiere
7 April 1974
Release date
|9 June 1975
|Russia
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|26 September 1974
|Argentina
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|15 August 2002
|Australia
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|3 January 1975
|Belgium
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|17 October 1974
|Brazil
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|12 April 1974
|Canada
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|30 August 1974
|Denmark
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|24 January 1975
|Finland
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|25 October 2000
|France
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|26 March 1976
|Germany
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|8 March 2002
|Great Britain
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|15 October 1974
|Greece
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|17 July 1975
|Hungary
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|25 April 1975
|Ireland
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|24 September 1974
|Italy
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|26 November 1974
|Japan
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|1 August 1974
|Netherlands
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|16 June 1975
|Poland
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|23 March 1983
|Portugal
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|21 December 1974
|Spain
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|25 December 1974
|Sweden
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|7 April 1974
|USA
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|13 October 1975
|Uruguay
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MPAA
PG
Production
Odessa Film Studios
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