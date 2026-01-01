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Poster of Only the Lonely
6.4
Kinoafisha Films Only the Lonely
6.4

Only the Lonely

, 1991
Only the Lonely
USA / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Only the Lonely
6.4

Synopsis

A Chicago cop must balance loyalty to his overbearing mother and a relationship with a shy funeral home worker.

Cast

John Candy
John Candy
Danny Muldoon
Maureen O'Hara
Maureen O'Hara
Rose Muldoon
Ally Sheedy
Theresa Luna
Kevin Dunn
Kevin Dunn
Patrick Muldoon
Milo O'Shea
Doyle
Bert Remsen
Spats
Anthony Quinn
Anthony Quinn
Nick Acropolis
James Belushi
James Belushi
Salvatore Buonarte
Joe Greco
Johnny Luna
Macaulay Culkin
Macaulay Culkin
Marvin J. McIntyre
Father Strapovic
Director Chris Columbus
Writer Chris Columbus
Composer Maurice Jarre
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 44 minutes
Production year 1991
World premiere 24 May 1991
Release date
24 May 1991 Russia 12+
27 November 1991 France
28 November 1991 Germany
13 September 1991 Great Britain
24 May 1991 Kazakhstan
1 November 1991 Portugal
24 May 1991 USA
24 May 1991 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $25,092,802
Production Twentieth Century Fox, Hughes Entertainment
Also known as
Only the Lonely, Yo, tú y mi mamá, Yo, tú y mamá, Äitini on naiseni, Alleen is maar alleen, Bekarın Derdi, Cara mamma, mi sposo, Eu, Tu e a Mamã, Ma blonde, ma mère et moi, Mama pici fia, Mama, ich und wir zwei, Mamãe Não Quer que Eu Case, Mamman poika, Mammas gosse, Osamljena srca, Pote horis ti... mama, Samo usamljeni, Ta mère ou moi !, Tú, yo y mamá, Tylko samotni, Üksildased, Užkieteję viengungiai, Ποτέ χωρίς τη... μαμά, Поймёт лишь одинокий, Само самотните, Усі чоловіки роблять це, オンリー・ザ・ロンリー

Film rating

6.4
Rate 13 votes
6.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Danny [Danny has just scored a date with Theresa and runs into some funeral attendees] Yeah! Oh... sorry... but I just got lucky in there with a girl.
[funeral attendees look shocked]
Danny Not in that way... she does everybody in there... not in that way. But she probably did that guy there... I gotta go.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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