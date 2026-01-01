Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Adventures in Babysitting
Poster of Adventures in Babysitting
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 6.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Adventures in Babysitting

Adventures in Babysitting

Adventures in Babysitting 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A babysitter must battle her way through the big city after being stranded there with the kids she's looking after.
Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1987
World premiere 19 June 1987
Release date
19 June 1987 Russia 12+
1 July 1987 Brazil
6 July 1988 France
18 February 1988 Germany
12 January 1988 Great Britain
19 February 1988 Ireland
16 June 1988 Italy
5 March 1988 Japan G
19 June 1987 Kazakhstan
24 December 1988 Netherlands
12 February 1988 Sweden
1 July 1987 USA
19 June 1987 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $7,000,000
Worldwide Gross $34,368,475
Production Touchstone Pictures, Silver Screen Partners III, Ontario Film Development Corporation
Also known as
Adventures in Babysitting, Una noche por la ciudad, A Night on the Town, Die Nacht der Abenteuer, Приключения няни, Aukles nuotykiai, Aventuras en la gran ciudad, Aventuras Fora de Horas, Aventurile unei bone, Bảo Mẫu Phiêu Lưu Ký, Barnevaktens mareritt, Bebek Bakıcısının Maceraları, Egy bébiszitter kalandjai, En natt på stan, En vild nat i byen, Escapades d'un soir, Ilta kaupungilla, Lapsehoidja seiklused, Lyla Mugneev, Noc w miescie, Nocné dobrodruzstvo, Nocní dobrodruzství, Nuit de folie, Oi peripeteies mias baby sitter, Tutto quella notte, Uma Aventura de Babás, Uma Noite de Aventuras, Varuska za eno noc, Zwariowana noc, Οι περιπέτειες μιας μπέιμπι σίτερ, Пригоди няні, Приключенията на бавачката, ベビーシッター・アドベンチャー
Director
Chris Columbus
Chris Columbus
Cast
Elisabeth Shue
Elisabeth Shue
Maia Brewton
Keith Coogan
Calvin Levels
Vincent D'Onofrio
Vincent D'Onofrio
Cast and Crew
Similar films for Adventures in Babysitting
Don't Tell Mom the Babysitter's Dead 6.3
Don't Tell Mom the Babysitter's Dead (1991)
Weekend at Bernie's 6.7
Weekend at Bernie's (1989)
Overboard 7.6
Overboard (1987)
Can't Buy Me Love 6.8
Can't Buy Me Love (1987)
Weird Science 7.3
Weird Science (1985)
Cocoon 6.7
Cocoon (1985)
Teen Wolf 6.7
Teen Wolf (1985)
Romancing the Stone 6.8
Romancing the Stone (1984)
Sixteen Candles 7.1
Sixteen Candles (1984)
Splash 6.6
Splash (1984)
I Love You, Beth Cooper 5.4
I Love You, Beth Cooper (2009)
Nine Months 5.9
Nine Months (1995)

Film rating

6.9
Rate 12 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more