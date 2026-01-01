Country USA

Runtime 1 hour 42 minutes

Production year 1987

World premiere 19 June 1987

MPAA PG-13

Budget $7,000,000

Worldwide Gross $34,368,475

Production Touchstone Pictures, Silver Screen Partners III, Ontario Film Development Corporation

Also known as

Adventures in Babysitting, Una noche por la ciudad, A Night on the Town, Die Nacht der Abenteuer, Приключения няни, Aukles nuotykiai, Aventuras en la gran ciudad, Aventuras Fora de Horas, Aventurile unei bone, Bảo Mẫu Phiêu Lưu Ký, Barnevaktens mareritt, Bebek Bakıcısının Maceraları, Egy bébiszitter kalandjai, En natt på stan, En vild nat i byen, Escapades d'un soir, Ilta kaupungilla, Lapsehoidja seiklused, Lyla Mugneev, Noc w miescie, Nocné dobrodruzstvo, Nocní dobrodruzství, Nuit de folie, Oi peripeteies mias baby sitter, Tutto quella notte, Uma Aventura de Babás, Uma Noite de Aventuras, Varuska za eno noc, Zwariowana noc, Οι περιπέτειες μιας μπέιμπι σίτερ, Пригоди няні, Приключенията на бавачката, ベビーシッター・アドベンチャー